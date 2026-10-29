¿Qué hacer si sospechas que envenenaron a tu perro? Cómo actuar a tiempo para salvar su vida; primeros auxilios y síntomas de alerta
Alerta por perros envenenados en CDMX: Estas son las señales de riesgo y la guía de primeros auxilios para actuar de inmediato y salvarlo.
Ante los recientes casos de perros envenenados en la Ciudad de México ha encendido las alarmas entre los dueños que salen a pasear a sus mascotas en distintas zonas de la capital del país, por ello, es vital conocer los síntomas de alerta y saber cómo actuar para salvarles la vida.
Síntomas de alerta: ¿Cómo saber si tu perro fue envenenado?
Los síntomas por envenenamiento en perros pueden aparecer a los pocos minutos de haber consumido la sustancia, caracterizándose por la presencia de agitación, espasmos musculares y rigidez muscular. Te compartimos las señales de alerta.
- Salivación excesiva.
- Presencia de sangre en su vómito o heces fecales.
- Vómito frecuente.
- Debilidad y dolores.
- Falta de apetito.
- Pérdida de coordinación o tambaleo al caminar,
- Pupilar dilatadas o muy contraídas.
- Dificultad para respirar, jadeos excesivos o respiración acelerada.
- Sangrado por la nariz y ojos; esto en casos avanzados.
En caso de que tu perro presente estos signos, es importante llevarlo de inmediato al veterinario; evita hacerlo vomitar o esperar a que se le pase.
¿Qué hacer si tu perro fue envenenado? Guía de emergencia
¡No esperes a que se le "pase"! Si un perro u otra mascota es envenenada es importante actuar lo más rápido que se puede, ya que cada minuto cuenta para salvar su vida, pero ¿qué debes hacer?
Lo mejor es acudir de emergencia a un veterinario, quien podría proporcionarle pastillas de carbón activado para bloquear la sustancia tóxica, además de realizarle lavados y brindarle más analgésicos hasta descartar daños internos.
De camino al veterinario, es importante que el perro vaya bien abrigado con una manta. Si puedes llevar una muestra del veneno se recomienda mostrarla al especialista.
- Llama a la policía: Si vas al veterinario con varias personas, alguien debe permanecer en el lugar hasta que llegue la policía y se asegure de eliminar el veneno restante.
- Primeros auxilios: Si el perro acaba de ingerir veneno, los dueños pueden administrar carbón activado a su animal como medida inmediata. Lo mejor es hablar con el veterinario de antemano sobre la dosis correcta de las tabletas que están disponibles en todas partes.
¿En cuánto tiempo muere un perro envenenado?
Todo depende del tipo y cantidad de veneno que haya ingerido, así como el tiempo que tarde en recibir atención médica o primeros auxilios; sin embargo, son pocas las horas antes de la muerte del perrito.
Lo que NUNCA debes hacer si sospechas envenenamiento
Si sospechas que tu perro fue envenenado, evita darle remedios caseros como leche, aceite o agua con sal, así como provocarle el vómito, ya que estos métodos podrían agravar el daño o provocarle la muerte.
- No esperes a "que se le pase": Venenos como el raticida o el anticongelante actúan por dentro antes de mostrar señales externas graves; cada minuto es vital.
- No le des medicamentos para humanos: Fármacos como paracetamol, ibuprofeno o aspirina son sumamente tóxicos para los perros y destruyen su hígado o riñones.