¡Precio del dólar ya bajó! Consulta el costo del billete verde este miércoles 6 de mayo

Tras el anuncio de que Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un pacto para detener los ataques en el Golfo, el precio del dólar dejó de subir.

Por ahora, la pausa al conflicto entre Estados Unidos e Irán le ha dado un respiro a los mercados y eso incluyó al billete verde.

¿Cuál es el precio del dólar HOY?

Si hoy te toca ir al banco, verás que el precio es un poco más amigable que ayer. En Banco Azteca, el dólar estadounidense se compra en $15.85 y se vende en $18.24.

Es una bajada ligera pero importante, provocada por la caída del petróleo Brent, que llegó a los 100 dólares por barril.

Precio del dólar en Tijuana

Como ya es costumbre, la frontera norte maneja su propio ritmo. En las casas de cambio de Tijuana, el dólar se mantiene mucho más bajo que en el resto de México, con la compra en $16.60 y la venta en apenas $16.90.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense HOY?

La moneda de Canadá no se quedó atrás en los cambios de este miércoles. El dólar canadiense se cotiza en ventanilla para compra en $11.25 y para venta en $13.79.

Al ser Canadá un país que depende mucho de lo que pase con el petróleo, la caída en los precios internacionales del crudo también le pegó a su moneda, haciéndola un poco más barata para quienes necesitan comprarla hoy.

Precio del Bitcoin este miércoles

El Bitcoin subió un 0.83% en México, cotizando en $1,414,559 pesos. En Estados Unidos, la subida fue todavía más clara (1.21%), alcanzando los $81,887 dólares.

Parece que el fin de los problemas en el Golfo le dio a los inversionistas la confianza necesaria para apostar de nuevo por las criptomonedas.

¿Qué pasará con el precio del dólar en los próximos días?

Según los expertos consultados por Reuters, el dólar seguirá moviéndose al ritmo de la guerra. Si el memorándum de paz se firma y los ataques cesan, es probable que el dólar pierda fuerza hacia finales de año.

Por ahora, vivimos una "tensa calma" donde cada noticia sobre Irán, Israel y Estados Unidos mueve la balanza y los precios.