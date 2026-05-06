¡Impulsan la economía de México! Conciertos de BTS en CDMX generarán casi 2 mil millones de pesos; sectores beneficiados

La Ciudad de México se prepara para presenciar uno de los eventos más importantes del años, los conciertos de BTS, desatando la euforia de millones de fanáticas del país y otras partes del mundo, pero ¿cuánto dinero dejará su espectáculo en la capital del país?

Los conciertos de BTS en CDMX serán este 7, 9, y 10 de mayo 2026, en el Estadio GNP.

¿Cuánto dinero generará BTS por conciertos en la CDMX?

¡Cifra millonaria! Los tres conciertos de BTS en CDMX dejarán una derrama económica de aproximadamente $1,861 millones de pesos (mdp) en la capital del país, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos (Canaco).

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la CDMX para realizar eventos de talla internacional.

El efecto BTS en México: Así se beneficia la economía de CDMX

La Canaco reveló que la economía en la capital del país se verá beneficiada de la siguiente manera:



Venta de boletos - $1,529 millones de pesos.

Sector hotelero - $294 millones 586 mil pesos; se espera la llegada de turistas nacionales y extranjeros a la CDMX .

. Consumo de alimentos y servicios - $37 millones 670 mil pesos.

Por otro lado, los giros comerciales más beneficiados por la visita de BTS en México están los restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos de comida rápida, especialmente en zonas cercanas a Ciudad Deportiva y otros corredores turísticos.

Además, los servicios de transporte, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes también serán beneficiados por los conciertos de la banda surcoreana.

Derrama económica de $1,861 millones por conciertos de BTS: Canaco CDMXhttps://t.co/GsvZU5xVDo — CanacoCDMX (@CANACOMexico) April 29, 2026

¿Cuándo y a qué hora inician los conciertos de BTS en México 2026?

¡Comienza la cuenta regresiva! El 'Arirang World Tour', la gira más reciente de BTS, contará con tres fechas en la CDMX, por lo que los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026, miles de fans acudirán al estadio GNP para cantar y bailar con la banda, pero ¿a qué hora inicia el evento?

Los conciertos de BTS en CDMX del 7, 9 y 10 de mayo están programados para iniciar a las 20:00 horas (8 de la noche); la duración podría ser de alrededor de 2 horas.