Precio de la gasolina hoy 6 de mayo: Petróleo se desploma tras tregua entre Irán y Estados Unidos

Después de semanas de tensión militar que tenían el precio del barril por las nubes, la noticia de un posible memorándum de paz entre Estados Unidos e Irán hizo que el petróleo Brent cayera hasta los 100 dólares. Esto ha dado un respiro a las bolsas del mundo y, aunque de forma lenta, empieza a frenar la escalada del precio de la gasolina en México.

El precio general nacional de la gasolina es: regular: $23.679, premium: $28.379 y $28.029.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara?

En Monterrey, la gasolina regular se mantiene como una de las más caras en $24.00, mientras que la Premium ya toca los $29.47.

Por su parte, en Guadalajara la situación es similar: la "verde" promedia los $23.99 y la "roja" los $29.17.

En estas ciudades, llenar el tanque sigue siendo una inversión algo alta.

Precio de la gasolina en la CDMX y el Edomex

En la capital del país, los precios se mantienen en un punto medio. La CDMX registra la regular en $23.80 y la Premium en $28.57.

Como ya es una costumbre para los que buscan ahorrar, cruzar al Estado de México sale más barato: ahí la regular baja a $23.66 y la Premium se queda en los $27.87.

Si tienes que cargar mucho combustible, ese pequeño brinco entre entidades te ahorrar algunos pesos.

¿Dónde está más barata la gasolina?

Tamaulipas se corona hoy como el estado con la gasolina más barata de México, vendiendo la regular en tan solo $21.92. Cerca le sigue Chihuahua, donde el promedio es de $22.30 por litro.

Estos precios contrastan con el centro del país.

Gas natural y el precio de la gasolina en Estados Unidos

Para los que han convertido sus vehículos a gas natural, el precio promedio se mantiene en los $12.60, siendo por mucho la opción más noble con la cartera. Mientras tanto, en Estados Unidos, el precio de la gasolina regular subió ligeramente a $4.53 dólares por galón.

¿Qué esperar tras la caída del petróleo?

Si el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se firma formalmente, es muy probable que veamos una tendencia a la baja en los próximos días. Por ahora, el Brent se encuentra en los 100 dólares, lo cual es una buena noticia.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina hoy?

Gastar en gasolina este miércoles te costaría lo siguiente, si tu tanque es de entre 45 a 65 litros:

Magna: $1065 a $1539

Premium: $1277 a $1844