¿Experimento en las escuelas? Lo que hizo Marx Arriaga con los libros de texto

La gestión más polémica en la historia reciente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha llegado a su fin. Tras varios días de atrincheramiento, Marx Arriaga abandonó la Dirección General de Materiales Educativos, dejando un rastro de severas críticas y acusaciones por haber convertido las aulas en un laboratorio de adoctrinamiento.

La salida, confirmada el pasado 17 de febrero de 2026, fue recibida con dureza por figuras de la oposición en el país.

Tal es el caso de la diputada panista Nohemí Luna quien de forma contundente señaló que cese del funcionario no borra las secuelas pedagógicas: "La destitución llega tarde. El daño a millones de estudiantes ya está hecho", sentenció, advirtiendo que Morena sacrificó el rigor científico por un "experimento ideológico".

La vicecoordinadora del PAN en la Cámára de Diputados fue certera en su crítica al modelo educativo de Morena: a quien acusó de convertir a la educación en un experimento ideológico. ¡Libros de texto como propaganda marxista con errores básicos!

El atrincheramiento de Marx Arriaga en la SEP

El proceso de salida de Marx Arriaga no fue institucional, el exfuncionario permaneció casi 100 horas atrincherado en sus oficinas ubicadas en la Avenida Universidad, alegando una supuesta defensa del modelo educativo frente a lo que llamó una "regresión neoliberal".

Sin embargo, fuentes internas y la propia titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, apuntaron a que la verdadera ruptura ocurrió por la negativa de Arriaga a corregir errores básicos y a integrar una perspectiva de género más amplia en los materiales escolares.

A pesar de que se le ofrecieron salidas diplomáticas, el ideólogo de la Nueva Escuela Mexicana prefirió el choque directo con el actual Secretario de Educación, Mario Delgado.

Durante su periodo, Marx Arriaga fue el rostro de la controversia por los Libros de Texto Gratuitos, que fueron señalados por:



Contenidos con tintes marxistas y carga ideológica.

Errores gramaticales, históricos y matemáticos denunciados por expertos.

Falta de transparencia en los procesos de creación.

Hoy, mientras Nadia López asume la titularidad de Materiales Educativos, la pregunta en el sector educativo no es quién llega, sino cuánto tiempo tomará reparar el rezago de una generación que creció con libros diseñados para la militancia y no para la competencia global.