Jesús Ramírez Cuevas moviliza al SME en Periférico para ocultar fondo ilegal de 27 mil mdp

Se tiene programado que, en punto de las 11:00 am, contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) bloqueen la vía para manifestarse a las afueras de las instalaciones de TV Azteca. Sin embargo, detrás de las consignas sindicales se esconde una maniobra política con nombre y apellido: Jesús Ramírez Cuevas.

Jesús Ramírez Cuevas moviliza a la SME para cubrir su corrupción

La movilización de los electricistas no es casualidad, sino que el actual Coordinador de Asesores de la Presidencia habría orquestado esta protesta como respuesta directa a los recientes pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló la ilegalidad del fondo de pensiones del SME.

El Sindicato Mexicano de Electricistas bloqueará Periférico Sur por órdenes de @JesusRCuevas



El SME se movilizará hoy hacia las instalaciones de TV Azteca, obedeciendo una orden directa de Jesús Ramírez Cuevas.



La marcha busca disfrazar y justificar actos de corrupción…

Estamos hablando de 27 mil millones de pesos, un fideicomiso instaurado de manera irregular bajo el cobijo del también exvocero presidencial. Al verse acorralado por el escrutinio de su doble ingreso y los señalamientos de corrupción, Ramírez Cuevas parece haber optado por la vieja práctica de movilizar contingentes para disfrazar y justificar sus actos, paralizando la ciudad con tal de defender privilegios ilegítimos.

La cloaca de este desvío millonario quedó documentada y expuesta recientemente en el libro "Ni venganza ni perdón", del exconsejero jurídico Julio Scherer, donde se detallan las operaciones financieras de Ramírez Cuevas.

Manuel López San Martín invita a Jesús Ramírez a debate

Ante la amenaza de bloqueos y el uso de terceros para intentar intimidar la labor periodística, el conductor Juan Manuel López San Martín lanzó un mensaje contundente y directo al exvocero a través de sus redes sociales, dejándole claro que el diálogo se da de frente y con argumentos, no en la calle afectando a los ciudadanos.

Aquí lo esperamos, pero venga usted



El conductor de ADN Noticias, invitó directamente a Jesús Ramírez Cuevas a debatir en el foro y responder con pruebas a los señalamientos que lo rodean, esto ante la movilización anunciada por el SME en TV Azteca.

"La invitación está abierta. Jesús Ramírez Cuevas, tienes este espacio para responder a las acusaciones en tu contra. No mandes a terceros ni convoques marchas afuera de TV Azteca. Son demasiados señalamientos, incluidos los 27 mil mdp. Es momento de explicar", sentenció el periodista.

El espacio en el noticiero está garantizado para que el funcionario responda por las graves y muy delicadas acusaciones en distintos frentes que pesan en su contra. La pelota está en su cancha: puede aceptar la invitación y dar la cara ante la audiencia, o seguir escudándose detrás de marchas que solo asfixian el tráfico de la capital.