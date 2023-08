Los swifties mexicanos están con altas expectativas, ya que en cuestión de horas estarán presenciando a Taylor Swift en los cuatro conciertos que ofrecerá en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX) los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, como parte de su gira llamada “The Eras Tour”.

Para entrar al recinto, la empresa organizadora reveló la lista de artículos y bolsas permitidos, así como los objetos que no podrán ser ingresados para las presentaciones de la intérprete de “Look what you made me do”.

Facebook Taylor Swift.

¿Qué si puedo llevar al concierto de Taylor Swift en CDMX?

Mascarillas médicas o cubrimientos faciales religiosos.

Lentes.

Tapones para oídos.

Toallas y tampones en piezas individuales cerradas.

Medicamentos con receta.

Binoculares sin láser sujetos a revisión.

Friendship bracelets ilimitados, sujetos a revisión.

Bolsos transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 12 X 6 X 12 pulgadas o 30.48 X 15.4 X 30.48 centímetros.

Bolsas de mano pequeñas, con o sin correa, que no excedan 4.5. X 6.5 pulgadas, es decir, 11.43 X 16.51 centímetros.

Bolsas de almacenamiento transparentes, tipo Ziploc o similares de tamaño mediano.

Twitter @ocesa_total.

Artículos prohibidos en los conciertos de Taylor Swift

Ropa, disfraces o efectos personales que puedan impedir la vista de personas alrededor.

Animales, excepto animales de servicio para personas con discapacidad.

Cadenas, carteras con cadena, joyas con tachuelas o espuelas.

Bicicletas, scooters, patinetas, patines y otros medios de transporte no autorizados.

Neveras, termos, botellas de agua de metal o cajas de hielos.

Paraguas.

Carriolas.

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, vapeadores o encendedores.

Dispositivos que hagan ruido como bocinas, campanas, megáfonos o silbatos.

Maletines, bolsos, cangureras o carteras más grandes que un bolso de mano o bolsos que no sean transparentes.

Twitter @ocesa_total.