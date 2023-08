¿Qué son los ‘friendship bracelets’? La icónica pulsera que surgió en los conciertos de Taylor Swift

Después de años de espera, la cuenta regresiva para el concierto de Taylor Swift en México ha comenzado, por lo que miles de swifties se han encargado de recordar las distintas tradiciones que se realizan en dicho evento.

Uno de los rituales más recientes en los conciertos de Taylor Swift son las famosas pulseras de amistad, mejor conocidos como ‘friendship bracelets’, pero ¿Qué significan y por qué son tan importantes para las y los swifties mexicanos?

¿Qué significan las pulseras de Taylor Swift?

Las pulseras de amistad se han convertido en la nueva tradición durante los conciertos de la intérprete de ‘Lover’, y fue creada por los mismos fanáticos con la intención de intercambiarlos entre ellos en el evento.

Por lo que, la idea de los famosos ‘friendship bracelets’ consiste en crear sus propias pulseras con letras de las canciones o algunas frases emblemáticas de Taylor Swift.

La tradición de intercambiar pulseras de amistad ha llegado tan lejos que incluso artistas como Halsey, Taylor Lautner, Emma Stone, Joe King y Gigi Hadid, han recibido alguno de estos ‘friendship bracelets’.

¿Cómo surge la tradición de los ‘friendship bracelets’ en los conciertos de Taylor Swift?

La tradición de elaborar pulseras e intercambiarlas en los conciertos del ‘The Eras Tour’ surgió gracias a una de las canciones de su más reciente disco ‘Midnights’, el cual fue lanzado el año pasado.

En su más reciente álbum de estudio, se encuentra la canción ‘You’re On Your Own Kid’, la cual contiene el siguiente verso ‘So make the friendship bracelets, take the moment and taste it, You’ve got no reasons to be afraid’, la cual puede traducirse como “Así que haz brazaletes de amistad, vive y disfruta el momento, no tienes porqué tener miedo”

Desde el lanzamiento de ‘Midnights’, la canción se ha convertido en una de las melodías favoritas de millones de swifties de todo el mundo, pues muchas y muchos de ellos se han identificado completamente con la letra.

¿Cuándo viene Taylor Swift a México?

Taylor Swift, una de las cantantes más importantes y exitosas en la industria de la música de Estados Unidos y del mundo, visitará por primera vez México con su más reciente gira ‘The Eras Tour’, ¿Qué días y en dónde se presentará?

La cantante se presentará en el Foro Sol con cuatro noches seguidas del 24 al 27 de agosto 2023, el cual cuenta con un aforo de aproximadamente 65 mil personas, iniciando sus show internacionales en nuestro país.