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EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy miércoles? Cierre en la autopista Tehuacán-Oaxaca

Sigue aquí el reporte minuto a minuto sobre las condiciones en las principales carreteras y autopistas de México este miércoles 20 de mayo de 2026.

¿Hay bloqueos en carreteras hoy 20 de mayo de 2026? Cierres y tráfico en autopistas de México
Imagen con carácter de ARCHIVO: Tráfico en carreteras y autopistas de México|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Engels

¿Vas a salir a las carreteras hoy? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos en las autopistas del país. Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real.

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas en autopistas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en autopistas y carreteras hoy 20 de mayo de 2026? Cierre en la autopista Tehuacán-Oaxaca

Cierre TOTAL en la autopista Tehuacán-Oaxaca

¿Qué pasa en la Tehuacán-Oaxaca? CAPUFE reporta un cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Tehuacán-Oaxaca, justo a la altura del kilómetro 15 debido a un accidente.

Cierres parciales en carreteras hoy en México

CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día. Hoy se reporta un cierre parcial a la circulación en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dirección a Querétaro.

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