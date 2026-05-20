EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy miércoles? Cierre en la autopista Tehuacán-Oaxaca

¿Vas a salir a las carreteras hoy? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos en las autopistas del país. Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real.

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas en autopistas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

