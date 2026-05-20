EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy miércoles? Cierre en la autopista Tehuacán-Oaxaca
Sigue aquí el reporte minuto a minuto sobre las condiciones en las principales carreteras y autopistas de México este miércoles 20 de mayo de 2026.
¿Vas a salir a las carreteras hoy? En este minuto a minuto te compartimos las actualizaciones más importantes para que planees tu ruta y evites contratiempos en las autopistas del país. Accidentes, reducción de carriles, cierres viales, carga vehicular y el estado de las casetas en tiempo real.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre las afectaciones viales reportadas en autopistas por autoridades como la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en autopistas y carreteras hoy 20 de mayo de 2026? Cierre en la autopista Tehuacán-Oaxaca
Cierre TOTAL en la autopista Tehuacán-Oaxaca
¿Qué pasa en la Tehuacán-Oaxaca? CAPUFE reporta un cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Tehuacán-Oaxaca, justo a la altura del kilómetro 15 debido a un accidente.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) May 20, 2026
Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 15. Registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque de costado). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Cierres parciales en carreteras hoy en México
CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día. Hoy se reporta un cierre parcial a la circulación en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dirección a Querétaro.
#TomePrecauciones en #SanLuisPotosi se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 185+015 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dir. a Querétaro. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 20, 2026