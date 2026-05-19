Inflación alimentaria: Canasta básica supera los 2 mil pesos en México y el gobierno dice que con 900 es suficiente

Ir al supermercado o mercado se ha convertido en un dolor de cabeza debido al aumento de precios en alimentos de la canasta básica en México, una situación que impacta el bolsillo de millones de mexicanos, pero ¿cuál es el costo REAL de surtir la despensa?

Expertos aseguran que la inflación alimentaria podría estar "moderándose" en papel, pero no en el bolsillo de las y los ciudadanos.

El precio REAL de la canasta básica en México 2026

¡Cada vez alcanza menos! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que la canasta básica de México se ubica en $2 mil 121.60 pesos para una familia de cuatro personas.

Esta cifra representa un aumento de $15.14 pesos respecto al mes anterior. La canasta básica se ha mantenido arriba de los 2 mil pesos desde principio de año.

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asegura que el costo de la cantas básica se ubica en $910 pesos por familia, esto a pesar del notable incremento de precios a los que se enfrentan los mexicanos.

ANPEC: CBA de mayo en $2,121.60. Alza de 0.72%. Inflación alimentaria anual: 8.29% — casi el doble de la inflación general (4.45%). #BoletínSemanalANPEC #InflaciónAlimentaria pic.twitter.com/kO3dCFMz05 — ANPEC (@ANPECmx) May 19, 2026

Alimentos más caros de la canasta básica en México

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló la lista de los alimentos que aumentaron su precio durante el mes de mayo 2026, impactando en el bolsillo de los ciudadanos, ¿cuál es el más caro?



Chile poblano - $82.42 pesos el kilo.

Papa -$43.13 pesos el kilo

Sal de mesa - $24.88 pesos.

Pasta para sopa - $12.56 pesos.

Papel higiénico - $32.84 pesos.

Otros productos que también registraron un incremento en su costo son el zanahoria, arroz, el kilo de tortilla, leche, aceite, bistec de res, chuleta de puerco, refrescos, gelatina en sobre, harina de trigo, avena, chocolate en polvo, entre otros.

El precio de la tortilla supera los $30 pesos el kilo en algunas regiones del país, mientras que el kilo de jitomate saladet se acera rápidamente a los $90 pesos.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México? Este es el costo real de hacer la despensa

Inflación alimentaria en México se duplica; alcanza los 8.29% anual

De acuerdo con el estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la inflación general se ubicó en 4.45% en abril; sin embargo, la inflación alimentaria aumento casi el doble, alcanzando los 8.29% anual.

La inflación alimentaria es el aumento generalizado y sostenido en los precios de los alimentos y productos que conforman la canasta básica en México.