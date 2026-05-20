¡No gastes de más! El precio real de la gasolina en México para este miércoles; costos por estado

¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina en México registró cambios importantes para este 20 de mayo 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la Magna, Premium y Diésel.

El precio de la gasolina Premium supera los $29 pesos el litro en distintas regiones de la República Mexicana.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.45 pesos.

Diésel por litro: 27.38 pesos.

Precio del gas natural para este 20 de mayo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 20 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.71 pesos.

Diésel por litro: 27.02 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 20 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.03 pesos.

Diésel por litro: 26.95 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para mayo 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el tercer miércoles de mayo 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.98 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.25 pesos.

Diésel por litro: 27.55 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 20 de mayo 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para el comienzo de la penúltima semana de mayo 20265, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.47 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Oaxaca HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.32 pesos.

Diésel por litro: 27.36 pesos.

Precio de gasolina en Quintana Roo HOY 20 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.57 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.05 pesos.

Diésel por litro: 28.11 pesos.

Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en Estados Unidos registraron leves cambios para este miércoles 20 de mayo 2026; te compartimos los costos.



Gasolina Regular por galón: 4.55 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.42 dólares

Diésel precio por galón: 5.65 dólares

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $946.80 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,137.60 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.20 pesos por gasolina magna y $1,706 .40 por gasolina Premium.