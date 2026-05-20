¿Te conviene cambiar dinero? Precio del dólar en México sube este miércoles; así amanece el tipo de cambio

¡Vuelve a subir! El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este miércoles con un leve aumento tras varios días de volatilidad, ubicándose arriba de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México hoy 20 de mayo 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.24 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense alcanzó su nivel más alto en seis semanas, a medida que los inversionistas asimilaban la posible necesidad de aumentar los tipos de interés para hacer frente a la inflación derivada de la guerra con Irán.

Precio del dólar supera los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 20 de mayo 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.70 pesos la compra y se vende a $13.64 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar canadiense en México para este miércoles|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 20 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 19 de mayo 2026 en 77 mil 456 pesos por unidad, registrando un aumento de 0.90% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 345 mil 502 pesos por unidad.

Bitcoin sube tras varios días de pérdidas|GOOGLE

Precio del petróleo sigue arriba de los cien dólares el barril este miércoles

El precio del petróleo registró una caída de más del 2% para este 20 de mayo 2026, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a afirmar que la guerra con Irán terminará "muy rápidamente", aunque los inversores siguen mostrándose cautelosos sobre el resultado de las conversaciones de paz, ya que continúan las interrupciones en el suministro de Oriente Medio.



Petróleo Brent - 108.70 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 102.08 dólares por barril.

Ambos contratos se encaminaban a sus mayores caídas diarias, tanto en porcentaje como en términos absolutos, en dos semanas.

Con información de Reuters...