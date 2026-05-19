¡El dólar vuelve a subir! así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados este martes

El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada de este 19 de mayo 2026 tras una mañana de volatilidad. Así cierra el tipo de cambio en México para este martes.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 19 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.24 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.70 pesos la compra y en $13.64 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 19 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con ganancias moderadas y señales de estabilidad en varios de sus principales indicadores; el mercado avanzó en medio de una jornada con movimientos cautelosos por parte de inversionistas que siguen atentos al panorama económico internacional.

El principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, subió 0.22 por ciento y terminó en 68 mil 555 puntos; además, registró un volumen de operación superior a los 165 millones de títulos negociados durante la sesión.

Entre los sectores con mejor desempeño destacó el S&P/BMV IRT MidCap, enfocado en empresas medianas, que avanzó 1.25 por ciento; mientras tanto, el índice S&P/BMV IR RT también mostró ganancias de 0.72 por ciento, reflejando movimientos positivos en distintos grupos empresariales.

No todos los indicadores terminaron en verde; las FIBRAS, relacionadas con inversión inmobiliaria y bienes raíces, registraron una caída de 0.84 por ciento durante la jornada.

Analistas consideran que el comportamiento del mercado refleja una sesión relativamente estable, aunque todavía con cautela ante factores como tasas de interés, inflación y el entorno económico global.

Cierre de Wall Street hoy 19 de mayo 2026

Wall Street cerró este martes con pérdidas en sus principales indicadores luego de una jornada marcada por la preocupación sobre inflación, tasas de interés y el aumento en los precios del petróleo; los inversionistas reaccionaron con cautela ante el temor de que el costo del dinero permanezca elevado durante más tiempo en Estados Unidos.

El índice Dow Jones cayó 0.65 por ciento y terminó cerca de los 49 mil 363 puntos; mientras tanto, el S&P 500 perdió 0.67 por ciento y el Nasdaq, enfocado en empresas tecnológicas, retrocedió 0.84 por ciento.

Uno de los focos de atención estuvo en los bonos del Tesoro estadounidense; el rendimiento del bono a 30 años alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas, impulsado por el aumento de la inflación y la tensión en Oriente Medio, factores que también elevaron los precios internacionales del petróleo.

El nerviosismo afectó principalmente al sector tecnológico; Nvidia cayó 0.7 por ciento antes de presentar sus resultados trimestrales, mientras Amazon, Alphabet y Broadcom registraron pérdidas cercanas al 2 por ciento durante la jornada bursátil.

Cierre del Bitcoin HOY 19 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 19 de mayo 2026, en 76 mil 922 dólares por unidad, registrando una baja de 0.03%, en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una pérdida importante para el inició de la penúltima semana de mayo 2026 tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 338 mil 573 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 19 de mayo 2026

El precio del petróleo cerró la jornada de este martes después de que el vicepresidente JD Vance dijera que Estados Unidos e Irán habían logrado avances en las conversaciones , y que ninguna de las partes quería ver una reanudación de la acción militar.



Petróleo Brent - 111.28 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 107.77 dólares el barril

El contrato de julio, que registró mayor actividad, cerró con una baja de 23 centavos a 104.15 dólares.