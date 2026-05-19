Así son los 4 reversos de las monedas de 20 pesos conmemorativas de Mundial 2026; ¿dónde conseguirlas?

El Banco de México ya comenzó con la fiebre de Copa Mundial de la FIFA 2026™ y sacó las monedas conmemorativas. Banxico anunció el lanzamiento de cuatro piezas bimetálicas de la Familia C1, con un diámetro de 30 milímetros, forma de 12 lados (dodecagonal) y un peso de 12.67 gramos, que destacan por capturar la identidad de las sedes nacionales.

Los reversos de las monedas de 20 pesos conmemorativas del Mundial 2026

La colección se divide en cuatro variantes bien definidas. Las tres primeras corresponden a las sedes que albergarán los partidos de la competencia, mostrando un jugador de fútbol en movimiento y un monumento icónico de cada localidad.

La cuarta moneda es una edición generalizada que representa las riquezas naturales e históricas de toda la República Mexicana.

Diseños de las monedas conmemorativas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

La pieza de la CDMX muestra a un futbolista junto al Ángel de la Independencia y la identidad gráfica local de la FIFA. La versión de Guadalajara sustituye el monumento por la escultura de la diosa Minerva, ubicada en su famosa glorieta.

Por su parte, la moneda de Monterrey plasma la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía, con el imponente Cerro de la Silla de fondo tapizado por un balón atrapado en una red.

Moneda conmemorativa de México para el Mundial 2026

La cuarta moneda rompe el molde de las sedes urbanas para enfocarse en la biodiversidad. Su reverso muestra un balón desfasado a la izquierda junto a la figura de un jaguar, decorado con mariposas monarca distribuidas entre el centro de alpaca y el anillo de bronce.

En la parte inferior destaca un agave rodeado de nopales, acompañados por espigas de trigo a la izquierda y plantas de maíz a la derecha.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Elementos de seguridad contra falsificaciones para monedas conmemorativas

Las cuatro monedas comparten características técnicas avanzadas para evitar copias ilícitas. En el grabado de cada una se incluyó el microtexto con la leyenda "MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA", además de una imagen latente que revela la silueta geográfica de la República Mexicana según el ángulo de luz. También portan el logotipo oficial de la FIFA 2026, el signo de pesos y la tradicional ceca "M°" de la Casa de Moneda.

¿Dónde y cómo se consiguen las monedas del Mundial?

Las piezas se distribuyen en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026. Banxico detalló que las personas que sean clientes de la institución bancaria a la que acudan podrán adquirirlas sin límite de piezas, sujeto a disponibilidad.

En cambio, los no clientes tienen un tope de hasta 150 unidades en las sucursales habilitadas con el servicio de canje.

Para localizar la ventanilla más cercana, se puede utilizar la plataforma oficial UbicanjeMX ingresando el estado, municipio y código postal.