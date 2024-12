¿Qué pasó con Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu en 2024? La cronología del triángulo amoroso

El triángulo amoroso entre Cazzu , Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido uno de los escándalos más comentados en el mundo del espectáculo latinoamericano en los últimos meses.

Este enredo ha acaparado titulares y generado intensas discusiones en redes sociales, y ha puesto en el centro de atención a tres de las figuras más importantes de la música.

¿Cuándo terminaron Christian Nodal y Cazzu?

La noticia de su ruptura sorprendió a los fans de los dos cantantes, ya que la pareja parecía estar muy consolidada, además de que habían tenido recientemente una hija, la relación de Cazzu y Christian Nodal había durado aproximadamente dos años.

A finales del 2022, la cantante argentina y el intérprete de “De los besos que te di” confirmaron su relación de manera pública, haciendo sus primeras apariciones juntas en un palenque.

Mientras que en abril de 2023, Cazzu en medio de uno de sus conciertos en Argentina, anunciando la gran noticia de su embarazo con Nodal, sorprendiendo a sus fans en medio de su show.

En septiembre de 2023, Cazzu y Christian Nodal, le dieron la bienvenida a su primera hija, a quien llamaron Inti, quienes dieron a conocer en redes sociales a la pequeña, Inti también se ha visto involucrada en el triángulo amoroso.

La relación entre Cazzu y Christian Nodal llegó a su fin en mayo de 2024, aunque las razones exactas de la separación no fueron reveladas públicamente, la audiencia generó diferentes rumores y especulaciones respecto a la ruptura.

¿Cómo empezó el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La historia entre los dos cantautores comenzó a gestarse en el ámbito profesional, ya que Ángela y Nodal son dos figuras conocidas de la música del regional mexicano, en el 2020, lanzaron su primera canción juntos.

Los fans de ambos cantantes comenzaron a realizar especulaciones respecto a su relación amistosa, sin embargo, en junio del 2024, ambos artistas confirmaron oficialmente su relación a tras de redes sociales.

#Noticias | Ángela Aguilar se defiende de ataques por su relación con Nodal 👀

La noticia generó un gran revuelo entre el público latinoamericano, y el mundo del espectáculo, quienes se mostraron interesados en saber más detalles sobre la joven pareja y el motivo de la separación entre Nodal y Cazzu.

¿Cómo fue la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, fue un evento que generó una gran expectativa y curiosidad entre sus fans, ya que las primeras imágenes que se presentaron fueron filtradas a redes sociales.

La boda se celebró de una manera íntima en el mes de julio, en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Cuernavaca, Morelos, México, entre los invitados se encontraba Marc Anthony y Nadia Ferreira.

¿Qué dijo Cazzu sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En una entrevista para un podcast, Cazzu desmintió la versión de que Ángela había compartido a los medios de comunicación sobre su supuesto conocimiento del tema. Además, habló de la razón por la que no dio declaraciones antes.

“Mantuve silencio durante un tiempo porque me parecía lo correcto, se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, menciona Cazzu en entrevista

La cantante argentina aseguró no haber estado enterada de la relación de meses ni de los planes que tenían Ángela y Nodal .

“Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe como yo la pase, se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones” dijo la cantante argentina.

Durante la entrevista, Cazzu desmiente haber tenido conocimiento sobre la relación de meses que mantenían los intérpretes de “Dime como quieres”.

“Ella propone una historia muy distinta, a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo, ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto y no tenía conocimiento, se estaba llevando una doble vida, quien sabe en qué situación” dice Cazzu.

Finalmente, la cantante Cazzu pone un límite por ella y por su hija Inti, pide que no se mienta más, ni que se hablen de sus sentimientos, porque la única que tiene derecho de hacer eso es ella.