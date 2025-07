Así despidieron a Lee Seo Yi, actriz de K-dramas, tras su muerte; ¿qué le pasó?

¡El mundo de los K-Dramas está de luto! Este 1 de julio 2025, se dio a confirmó la muerte de Lee Seo Yi, famosa actriz surcoreana, conocida por su participación en la serie “Cheongdam-don Scandal” en el 2014; la noticia fue dada por el manager de la artista.

¿De qué murió Lee Seo Yi, actriz de K-dramas?

Lee Seo Yi, actriz de K-Dramas, falleció a los 43 años de edad, desde el pasado 20 de junio 2025; sin embargo la noticia fue confirmada hasta e día de hoy.

Su partida ha dejando un gran vacío en el mundo de las series surcoreanas, pues era una actriz muy querida.

Aunque la noticia fue confirmada por su manager, hasta el momento no se han dado más detalles, por lo que se desconoce la causa de muerte.

“Todo el mundo estará sorprendido y con el corazón roto por el obituario (...) Por favor recen para que pueda ir a un buen lugar”, se puede leer en la publicación de Instagram.

Así despiden a Lee SeoYi, actriz de Cheongdam-dong Scandal

La muerte de Lee Seo Yi ha conmocionado a Corea del Sur y al resto del mundo, por lo que en la publicación de Instagram en la que se confirma el fallecimiento de la actriz, algunos fanáticos de la serie surcoreana han dejado algunos mensajes que muestran sorpresa y dolor por la pérdida de la artista.

“Descansa un poco ahora. Te voy a extrañar mucho”, son algunos de los comentarios que los fanáticos han dejado en la publicación.

¿Quién era Lee Seo Yi?

Lee Seo Yi nació el 12 de octubre de 1981 en Corea del Sur. A lo largo de su carrera, se destacó como una talentosa actriz de K-Dramas, una de sus series más populares fue Cheongdam-dong Scandal.

Otros de sus trabajos más reconocidos son: Madame Ppang-deok, The Royal Nanny, The King, Still Loving You, Killing Romance y The Divorce Insurance.

Estudió checo y eslovaco en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk y luego realizó estudios de posgrado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Pusan.