Tiran a bebé prematuro a la basura, pero sobrevive de milagro; este es su estado de salud actual

Un bebé prematuro de 35 semanas fue hallado dentro de una bolsa de hule de basura junto a un contenedor ubicado en la colonia Independencia de Castaños, Coahuila, esto luego de que una vecina escuchara su llanto al tirar sus propios desechos. Pudo pedir auxilio a una ambulancia que pasaba por el lugar, logrando que el recién nacido sobreviviera.

El recién nacido presentaba signos de hipotermia, deshidratación y tenía apenas unas horas de haber nacido.|Cortesía de Info 7

¿Cuál es el estado de salud del bebé tirado a la basura en Coahuila?

El recién nacido tenía apenas horas de vida, pues aún conservaba restos de sangre y placenta. Luego de ser rescatado, los médicos lo diagnosticaron con hipotermia y deshidratación, condiciones de emergencia que lo pueden llevar a la muerte debido a su falta de grasa subcutánea, inmadurez metabólica y piel fina que pierde agua y calor rápidamente.

A pesar de la grave condición médica, actualmente se encuentra estable y bajo observación en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, ubicado en Calle Xóchitl S/N, Fraccionamiento Azteca, Monclova, Coahuila.

¿Qué pasará con el bebé ahora?

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) resguardó al menor bajo la situación legal de "niño expósito", ya que se desconoce a sus padres. Además, interpondrá una denuncia formal por el delito de abandono.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las indagatorias para localizar a la madre y determinar si recibió atención médica tras el parto, esto con el fin de esclarecer los motivos de abandono y definir la situación jurídica del menor.

Bebés prematuros en México representan hasta el 10% de los nacimientos

En México, se estima que cada año ocurren más de 200 mil nacimientos prematuros, lo que representa entre el 7% y 10% del total. Cabe destacar cuando nacen antes de las 37 semanas, requieren cuidados térmicos como incubadoras para regular su temperatura, por lo que el que sobreviviera el bebé de Castaños a la hipotermia, fue un verdadero milagro médico.

Cabe destacar que, según nuestro Código Penal Federal y las legislaciones estatales, abandonar a un niño, enfermo o adulto mayor incapaz de cuidarse a sí mismo, es un delito grave que van de 1 mes hasta 5 años de prisión.