Se inunda Ecatepec: Reportan graves afectaciones en la México-Pachuca, Coacalco y Tecámac

Las fuertes lluvias de hoy viernes 14 de agosto provocaron severas inundaciones en los municipios de Ecatepec, Coacalco y Tecámac, además de la carretera México-Pachuca.

Automovilistas y usuarios del transporte público enfrentaron complicaciones en el regreso a su hogar, pues las afectaciones se dieron justo en la hora pico en una de las zonas con más tráfico de la zona metropolitana.

Inundaciones en Ecatepec

La Avenida Nacional es el punto con más afectaciones de Ecatepec, pues se reportan inundaciones desde la zona de Herrería hasta Venta de Carpio.

🌧️ Severas inundaciones afectan a Ecatepec, Edomex.



La carretera México-Pachuca es una de las zonas más afectadas, con vehículos varados a la altura de la estación Cuauhtémoc del Mexibús.



Bomberos trabajan para reducir los niveles de agua y apoyan con camiones para trasladar… pic.twitter.com/SUxvpm7mHD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 15, 2026

Suspenden servicio del Mexibús

El servicio de la Línea 1 del Mexibús tuvo que suspender temporalmente sus operaciones en el tramo entre Ojo de Agua y Central de Abasto, pues las condiciones de la Avenida Nacional, que dificultan el tránsito seguro de las unidades debido a los encharcamientos provocados por las precipitaciones.

Otro de los sitios donde se reportaron dificultades fue la avenida José López Portillo, a la altura de Parque Residencial. En este sector se registró una lluvia de considerable intensidad que redujo la visibilidad y complicó las condiciones para quienes circulaban por la vialidad, por lo que se pidió extremar precauciones durante los desplazamientos.

Fuerte lluvias también afectan Coacalco y Tecámac

Las precipitaciones también alcanzaron los municipios de Coacalco y Tecámac, donde se presentaron encharcamientos en distintas calles y avenidas.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos. La recomendación es especialmente importante para quienes utilizan motocicletas, debido a que las condiciones de las vialidades pueden incrementar el peligro de perder el control.

Reportan daños en la Central de Abasto de Toluca

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento también llegaron a la capital del Estado de México, pues en la Central de Abasto de Toluca se volaron láminas y anuncios espectaculares cayeron sobre zonas de comercio y circulación.

🌧️ Tormenta provoca inundaciones y daños en la Central de Abasto de #Toluca.



Las fuertes #lluvias y ráfagas de viento anegaron calles y pasillos, mientras láminas y anuncios espectaculares cayeron sobre zonas de comercio y circulación.



Comerciantes reportaron pérdidas de… pic.twitter.com/lRnM0mZofE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 15, 2026

Algunos comerciantes reportaron pérdidas, aunque aún no hay un recuento oficial que nos indique la magnitud de los daños.