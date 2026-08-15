¡Tragedia en Oaxaca! Ataque armado en fiesta deja tres muertos y un herido en Zanatepec

Un ataque armado dejó como saldo tres personas sin vida y dos más heridas en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. el hecho ocurrió la noche del viernes en una fiesta de cumpleaños.

La violencia irrumpió en una celebración en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuando un ataque armado en un salón de fiestas dejó como saldo tres personas muertas y dos lesionadas en el municipio de Santo Domingo Zanatepec.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, sujetos armados ingresaron al lugar disparando contra los asistentes. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Así como sujetos armados irrumpieron una fiesta y mataron a 3 personas

Tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida luego de que sujetos armados ingresaran a un salón de fiestas en Santo Domingo Zanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la agresión habría ocurrido a las 17:00 horas en el salón Baby O, ubicado sobre la calle Avenida Febronio López.

Fiscalía investiga triple homicidio en Oaxaca

Tras el ataque, autoridades localizaron los cuerpos de tres personas. Una cuarta persona también resultó lesionada durante la agresión y fue trasladada para recibir atención médica. Según los primeros reportes, su estado de salud no representa un riesgo para su vida.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio junto con peritos especializados para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios.

La Fiscalía de Oaxaca informó que ya trabajan para establecer las circunstancias del ataque y definir las líneas de investigación relacionadas con el triple homicidio.