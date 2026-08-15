Hay dos muertos: Persecución y balacera frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa

Dos personas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos la tarde de este sábado 15 de agosto frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, en Culiacán.

El ataque ocurrió en el cruce del bulevar Constitución y la avenida Lázaro Cárdenas, donde las víctimas viajaban en un automóvil blanco, el cual permanece en la escena con múltiples impactos de bala.

Así fue el ataque a balazos frente al Palacio de Gobierno

Un ataque a balazos registrado la tarde de este sábado 15 de agosto dejó dos personas muertas frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, en la colonia Centro Sinaloa, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil blanco cuando fueron atacadas con armas de fuego después de ser perseguidos por varias calles.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio para resguardar la zona y evitar el paso de civiles.

Paramédicos de la Cruz Roja también se trasladaron al lugar para brindar atención a las víctimas. Sin embargo, después de revisar a las dos personas, confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

🚨💥 || || Dos personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este sábado frente a Palacio de Gobierno, en la colonia Centro Sinaloa, en Culiacán.



El ataque ocurrió en el cruce del bulevar Constitución y la avenida Lázaro Cárdenas. Las víctimas viajaban en un Nissan Versa… pic.twitter.com/V3xmeYB0yq — Adiscusión Diario (@adiscusion) August 15, 2026

Motivos del ataque armado frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa

Hasta el momento no se han revelado los motivos del ataque contra las dos personas o si tienen alguna relación con algún grupo delictivo, pues aún se tienen que llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, el área sigue acordonada por personal de la Fiscalía General del Estado, quienes están recabando los indicios encontrados en la escena.

