Detienen al director de Seguridad Pública de Atlixco por presunto cohecho en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo y formuló imputación contra Antonio Hernández Pacheco, director de Seguridad Pública de Atlixco, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho.

FGE Puebla cumple orden de aprehensión contra el director de Seguridad Pública

El pasado 14 de agosto de 2026, efectivos de la Coordinación General de Investigación ejecutaron un mandato dictado por un Juez de Control en Atlixco para asegurar a un funcionario público.

La detención respondió formalmente a la orden emitida por las autoridades judiciales de dicha demarcación, concretando así el mandamiento librado en contra del implicado.

Por su parte, Antonio Hernández Pacheco solicitó la ampliación del plazo legal a 144 horas para que el tribunal determine su situación legal correspondiente.

Ante dicha petición, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 19 de agosto de 2026, fecha en la que se resolverá su estatus jurídico.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) formuló imputación contra Antonio N., por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho. #FiscalíaInforma https://t.co/w18Jq5w3TJ pic.twitter.com/9MINERvvhs — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 15, 2026

La autoridad judicial impuso a Antonio N. la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene el seguimiento del caso para fortalecer la investigación y procurar justicia conforme a derecho.

¿Qué es el cohecho?

El cohecho es una conducta ilícita vinculada a actos de corrupción que consiste en ofrecer, entregar, solicitar o recibir dinero, regalos o cualquier tipo de beneficio indebido con la finalidad de direccionar el actuar de un funcionario público. En el lenguaje cotidiano, este comportamiento suele conocerse de manera común como soborno o «mordida», si bien su tipificación legal precisa queda sujeta a los hechos específicos e marcos normativos correspondientes.

Respecto al proceso en contra de Hernández Pacheco, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó este sábado que el imputado cuenta con una investigación abierta por su presunta responsabilidad en dicho delito. Asimismo, se le atribuyen señalamientos por probable abuso de autoridad y el incumplimiento de un deber legal en el marco de sus funciones.