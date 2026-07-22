“Dos de Bastos": así obligan a jugar y poner maquinitas de monedas en Edomex; el otro negocio de la mafia

Llegaron como un entretenimiento más. Las montaron en tiendas de abarrotes y hasta en centros comerciales, pero no de la mejor manera. Ahora, las maquinitas de monedas en el Estado de México (Edomex) son un jugoso negocio con el que criminales se enriquecieron.

Autoridades iniciaron una investigación que buscó desmantelar una red de extorsionadores en diversos municipios del Valle de México, pues supieron que a través de estos juegos había una actividad delictiva.

El modus operandi de las maquinitas de monedas en Edomex

Fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias comentaron que en el Estado de México comenzaron a notar la presencia de maquinitas de monedas, cuyo uso no solo era entretener.

A través del operativo "Dos de Bastos", con el que se logró ubicar puntos donde se distribuyeron estas máquinas, se supo que personas las colocaban con un objetivo: extorsionar y ganar dinero.

Detrás de este negocio ilegal hay gente que, de acuerdo con la información consultada, está ligada con grupos criminales que llegan a negocios, como tiendas de abarrotes, para instalarlas intimidando a las personas del negocio.

Los delincuentes obligan a las víctimas que las tengan ahí y los delincuentes vuelvan cada semana a recoger el dinero obtenido a través de las maquinitas sin que la víctima reciba alguna comisión.

Jóvenes adictos a las máquinitas de monedas, pero con engaños

Dentro de este esquema criminal, se supo que jóvenes eran engañados, pues al estar jugando y no querer perder, o al quedarse sin dinero para invertir en una jugada más, llegaban gente ligada con préstamos "gota a gota".

Y es que el objetivo de estos tipos de préstamos son facilitar dinero a alguien, pero con altos intereses, pero la deuda inicial aumenta toda vez que a la persona se le cobrarn cantidades exorbitantes de intereses.

Entonces al prestarles más dinero a las personas, estas seguían jugando y a su vez, las máquinas seguían recibiendo más monedas y con ello, los delincuentes aumentaban sus ganancias.

'Golpean' al crimen con más de 50 millones de pesos

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de Justicia del Edomex.

Los primeros reportes indican que se decomisaron al menos 2 mil 600 máquinas tragamonedas, cuyo decomiso asciende a cerca de 50 millones de pesos, entre las máquinas y el dinero.

Algunas también eran colocadas en espacios donde se tiene conocimiento de otras actividades relacionadas con carpetas de investigación por extorsión, cohecho y lavado de dinero.