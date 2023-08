¿Qué policías me pueden intraccionar en CDMX?

Si usted no ha cometido ninguna falta al reglamento de tránsito y si tampoco ha cometido ningún delito, no debería ser molestado, así lo dice el artículo 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, a no ser mediante una orden judicial expedida por un juez, pero entonces ¿qué policías me pueden infraccionar en la Ciudad de México (CDMX)?

Recientemente, un policía de tránsito de la CDMX fue captado en plena huida, pretendió presuntamente extorsionar a un conductor. Al darse cuenta que Fuerza Informativa Azteca se acercaba prefirió subir a su moto y escapar.

Los únicos que pueden poner infracciones son los policías de tránsito

Ricardo Reinoso, un conductor en la CDMX, contó que se encontraba “circulando sobre el Viaducto y de repente me para un patrullero, el caso es que me empezó a sacar problemas, me empezó a buscar a buscar, me exigió 10 mil pesos para dejarme ir.”

El protocolo indica que los únicos autorizados para infraccionar son los elementos vestidos de negro y amarillo. Estos deben expedir una boleta de infracción con el monto que establece la ley; y no la cantidad que se le antoje al oficial.

Por casos como el del señor Ricardo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) insiste en que la ciudadanía reconozca los uniformes de los oficiales de tránsito que, además de los colores, tienen otras características.

¿Cómo reconocer a los policías que pueden infraccionarme?

Portan elementos tecnológicos que ayudan a denunciar ante asuntos internos a un mal policía de tránsito que pide mordida. Todos cuentan con un brazalete con un código QR, en caso de querer reportar, deben usar un teléfono para que el lector abra la página con el nombre y la fotografía del policía que le está sancionando.

Pero si un policía preventivo, esos que solo visten de azul, lo detiene porque venía circulando por la ciclovía o el carril del Metrobús, dio una vuelta indebida o se estacionó en lugar prohibido tiene facultad de detenerlo y pedir de inmediato la asistencia de un oficial de tránsito, el cual pondrá la infracción.

Cualquier policía puede detenerte, ya sea de tránsito, de proximidad, auxiliar o la Policía Bancaria Industrial.