“La tiranía de la mayoría": Expertos advierten el lado oscuro de la Reforma Electoral

Ante la inminente discusión de una nueva Reforma Electoral, diversos analistas políticos, académicos y exlegisladores han comenzado a expresar sus dudas y hacen un llamado a la cautela para evitar lo que califican como una posible “regresión democrática”. Las principales preocupaciones de los especialistas giran en torno a dos ejes fundamentales: los riesgos de los recortes presupuestarios y el peligro de no frenar la sobrerrepresentación en el Congreso.

Para Demetrio Sodi, integrante del Frente Amplio Democrático, el panorama actual ya presenta focos rojos. “La regresión ya se ha dado, y el riesgo es que una reforma electoral, ahí sí puede ser la puntilla de nuestra democracia”, advirtió.

El temor a la “tiranía de la mayoría” de Morena

Uno de los puntos críticos señalados por los expertos es que la democracia podría tambalearse si la nueva legislación no cierra definitivamente la puerta a la sobrerrepresentación legislativa, el mismo mecanismo que le otorgó la mayoría calificada a Morena y sus aliados.

En este sentido, Francisco Javier Jiménez Ruiz, Doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, fue contundente sobre los peligros de diseñar leyes a la medida del partido en el poder: “No es nada deseable que en México se consolide un modelo electoral y de partidos políticos que favorezca el fenómeno de la tiranía de la mayoría”.

“Es una Ley Maduro": Rubén Moreira alerta que Reforma Electoral perpetuaría a Morena 34 años en el poder

Deben medirse los riesgos por reducción presupuestal

Sobre la propuesta de aplicar fuertes recortes económicos a los órganos electorales y a las fuerzas políticas, los analistas advierten que deben medirse cuidadosamente los riesgos para no cometer tropiezos que después resulten muy costosos para el país.

El politólogo Alfredo Brambila explicó que disminuir los recursos oficiales puede generar un efecto secundario peligroso. “Actualmente se establece que el presupuesto público debe ser preponderante en el ejercicio de los partidos políticos; al restar este, se abre la posibilidad del financiamiento ilícito y, sobre todo, se le resta competitividad a los partidos minoritarios”, detalló.

Un llamado a defender los equilibrios y contrapesos

Exlegisladores, politólogos y académicos coinciden en la urgencia de defender los equilibrios constitucionales y no dar cabida a prácticas autoritarias que busquen concentrar el poder absoluto. Demetrio Sodi subrayó que el espíritu de la ley es muy claro y debe respetarse: “Debe mantenerse que un partido o una coalición no puedan tener mayoría calificada”.

Finalmente, el llamado de los expertos es a no perder la brújula de la división de poderes. “Muchos de los logros que se lograron adquirir o avanzar en la instauración de la democracia representativa y electoral en este país, hoy se han ido desmontando y estamos viviendo un periodo de regresiones democráticas en México, lamentablemente”, concluyó el doctor Jiménez Ruiz, exigiendo respeto a los mecanismos constitucionales que garantizan los pesos y contrapesos políticos.