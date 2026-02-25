“No vamos a acompañar": Senadores del PVEM se dividen por Reforma Electoral

La iniciativa de reforma electoral presentada este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió fisuras inmediatas entre los aliados legislativos de Morena en el Senado de la República. Al interior del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) surgieron posturas encontradas sobre el alcance de los cambios propuestos al sistema electoral, mientras que desde la oposición, el PRI perfiló un rechazo frontal.

Las reservas principales se centran en la eventual modificación de los plurinominales y en la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano constitucional encargado de organizar las elecciones.

Fisuras en el Verde: De la cautela al rechazo de los plurinominales

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, hizo un llamado a la cautela, señalando que esperarán a conocer el contenido formal de la iniciativa antes de fijar una posición definitiva.

"En términos generales la vemos bien. Hay puntos que sí tenemos que analizar con más detenimiento y por eso vamos a esperar a que llegue la reforma al Congreso", detalló Velasco, quien agregó una propuesta propia: que todas las candidaturas estén certificadas por órganos de inteligencia del Estado mexicano para evitar que el crimen organizado se infiltre y busque apropiarse de las policías municipales.

En contraste, el senador ecologista Luis Armando Melgar advirtió que no respaldarían cambios que impliquen un "retroceso" democrático. "Vamos a revisar lo que llegue, pero definitivamente en cuanto a plurinominales no vamos a acompañar. En cuanto a quitarle autonomía al INE en lo que sea, no vamos a acompañar... No necesitamos moverle una coma", expresó.

El senador del Partido Verde, @LAMelgar, dijo que por lo menos la mitad de los 15 senadores de su partido no apoyarían la iniciativa de #ReformaElectoral enviada por la Presidenta, pues representa un retroceso para la democracia en muchos de sus planteamientos.



Vía @gallegoso… pic.twitter.com/RH2fS9rYkv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Melgar anticipó que una fracción importante de su bancada no apoyará la iniciativa en sus términos actuales. Al ser cuestionado sobre cuántos de los 15 legisladores del Verde irían en contra, garantizó: "Los suficientes para que no pase... Yo creo que sí andaríamos un poco por ahí (la mitad), pero lo importante es no caer en el falso debate... el financiamiento equitativo y los plurinominales, no necesitamos moverle una coma".

La postura del PRI: Acusaciones de "marketing" y huachicol fiscal

Desde la oposición, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve, fijó una postura frontal contra el proyecto, manifestando su desconfianza ante la disminución de los órganos electorales locales (OPLEs).

"Vamos en contra de este retroceso democrático y que no engañen a la ciudadanía, porque venden que la gente no quiere plurinominales. Claro, es una vendimia de marketing del gobierno", acusó el líder priista. Añorve cuestionó por qué no se consulta a la gente si desea que se enjuicie a los hijos de Andrés Manuel López Obrador o a militantes de Morena como Mario Delgado por su presunta cercanía con figuras como Sergio Carmona y Jesús Ramírez.

Sobre el tema de quitar recursos a los partidos políticos, el coordinador tricolor criticó el doble discurso oficialista, comparando lo que se le "regatea" a la certeza electoral de los OPLEs con el subsidio otorgado al Tren Maya.

"A ellos no les preocupa que les quiten el 25, el 30 o el 50%; tienen el dinero del huachicol fiscal. Aparece Mario Delgado ya como coordinador de una circunscripción, cuando él tuvo el contacto con Sergio Carmona y con Jesús Ramírez de los recursos ilícitos para apoyar varias gubernaturas y candidaturas diversas de Morena", abundó Añorve, dejando clara la postura en contra de su partido.

PAN y PRI afirman que no acompañarán Reforma Electoral

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, acusó que la propuesta confirma la “ Ley Maduro” en México, donde el gobierno trata de apropiarse de los órganos electorales, minimizar a la oposición y debilitar la democracia.

“Es una Ley Maduro": Rubén Moreira alerta que Reforma Electoral perpetuaría a Morena 34 años en el poder

José Elías Lixa, líder de los diputados del PAN, sentenció que no apoyarán ninguna reforma que no ataque al crimen organizado para evitar que financie campañas, gobierne entidades u opere desde el Congreso.