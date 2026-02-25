Fin a las listas cerradas: Así se elegirán ahora los plurinominales con la Reforma Electoral

La iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha aterrizado en el Congreso, y lo hace envuelta en una profunda polémica y sin el respaldo garantizado de sus propios aliados. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) han encendido las alertas ante un proyecto que busca transformar de tajo la integración del Poder Legislativo, eliminar las plurinominales tradicionales y aplicar un agresivo recorte presupuestal a los órganos electorales.

Aquí desglosamos los puntos clave de esta iniciativa que sacudirá el sistema democrático del país.

La nueva integración del Congreso: Se van los pluris tradicionales

Aunque la Cámara de Diputados conservará a sus 500 integrantes (300 de ellos elegidos por voto directo en su distrito), los 200 escaños de representación proporcional ya no serán un cheque en blanco que los líderes de los partidos puedan repartir entre sus amigos o compromisos políticos sin que estos hagan campaña.

La iniciativa plantea una nueva y estricta fórmula matemática y democrática para asignar estos lugares, obligando a que todo legislador tenga el respaldo de las urnas.



La mitad por "segundos mejores lugares": 100 de esos espacios serán asignados a los candidatos que hicieron campaña territorial y no ganaron su distrito, pero obtuvieron el mejor porcentaje de votación para su partido.

100 de esos espacios serán asignados a los candidatos que hicieron campaña territorial y no ganaron su distrito, pero obtuvieron el mejor porcentaje de votación para su partido. La otra mitad por "lista abierta": Los otros 100 escaños se decidirán mediante una lista abierta votada por los ciudadanos, de los cuales 8 lugares estarán reservados exclusivamente para mexicanos migrantes.

El impacto también llega al Senado de la República: la iniciativa elimina de un plumazo los 32 escaños plurinominales, reduciendo la Cámara Alta a solo 96 senadores.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dio a conocer su propuesta de #ReformaElectoral, que consta de 10 puntos:

1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión

2. Reducción del gasto

3. Mayor fiscalización

4. Voto en el extranjero

Tijera al presupuesto: Un 25% de recorte

Bajo la bandera de la austeridad, el Ejecutivo propone un recorte masivo del 25% al presupuesto de todos los actores electorales. Esta reducción afectará directamente a:



El Instituto Nacional Electoral (INE).

Los partidos políticos.

Los institutos electorales locales (OPLEs).

Los tribunales electorales.

La propuesta es clara en su intención de reducir sueldos y eliminar los bonos de los consejeros y altos mandos electorales. Además, la reforma amaga con eliminar estructuras que el gobierno considera que "duplican funciones", lo que ha despertado el temor de la desaparición de las juntas locales y distritales del INE. El recorte también alcanzará al Congreso federal, a los congresos locales y establecerá un límite máximo de 15 regidores por municipio.