¡Preparen el Submarino Amarillo! Esto sabemos sobre las 4 nuevas películas de The Beatles

Los seguidores del Cuarteto de Liverpool más famoso, el grupo musical The Beatles, estarán de fiesta después de que una empresa cinematográfica anunciara los nuevos filmes.

El británico Sam Mendes, responsable de icónicas cintas como “Revolutionary Road” (2008), “Belleza Americana” (1999) y “Skyfall” (2012) será el director de las cuatro producciones fílmicas sobre Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon.

¿De qué tratarán las nuevas películas de The Beatles?

Las cuatro cintas sobre The Beatles contarán, desde la perspectiva de cada integrante, la historia de la “banda más grande de la historia”, afirmó Mendes. La trama los seguirá desde el inicio de sus carreras hasta su separación en 1970.

Tanto Paul McCartney, Ringo Starr y los familiares de John Lennon y George Harrison han autorizado tanto los derechos musicales y para contar la historia de los artistas para estas cintas.

¿Cuándo estrenarán las películas de The Beatles?

Sony Pictures Entertainment, la compañía encargada de financiera y de distribuir las nuevas películas del Cuarteto de Liverpool, anunció que estrenará las cuatro cintas el mismo año en cines en el 2027.

Posteriormente darán más detalles sobre el estreno, pero la productora prometió que la estrategia será “innovadora”. Los filmes contarán con la colaboración de Apple Corps Limited, la empresa fundada por The Beatles en 1968.

Cabe recordar que las cintas sobre artistas musicales han tenido éxito en los últimos años, como “Elvis” de Baz Luhrmann y el documental “The Eras Tour” de Taylor Swift, que brinda una proyección en cines de su más reciente gira de conciertos.

¿Cuáles son las películas de The Beatles?

Cabe recordar que esta no es la primera vez que The Beatles llega a la gran pantalla. En 1970, la cinta” Let It Be” narró cómo es que el grupo se separó. Mientras que en 2021, Peter Jackson lanzó la serie documental “Get Back”, que cuenta el proceso creativo tras el álbum “Let It Be”.

Otras películas musicales están basadas en los temas del icónico cuarteto británico como “Across The Universe” (2007) y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1978). En tanto que las cintas donde aparecieron John, Paul, Ringo y George son: