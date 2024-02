VIDEO: Exhiben a juez que absolvió a abusador sexual de niña de 4 años en el Edomex

El juez del Edomex (Estado de México) Juan Martínez Vitela fue exhibido en redes sociales luego de que se difundiera un video de la audiencia del pasado 15 de febrero y en la que absolvió al presunto abusador sexual de una niña de 4 años.

La audiencia realizada en los juzgados de Control y Juicio Oral en el penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla, ha generado diversas opiniones pues el juzgador es confrontado verbalmente por la madre de la menor tras darse a conocer el veredicto.

En el fragmento del juicio difundido, la madre de una menor de edad le pregunta al juez por el fallo absolutorio por el delito de abuso sexual hacia Alejandro “N”, tío de la niña que en el momento de la agresión tenía cuatro años de edad.

La madre pone en duda la decisión tomada por el juez del Edomex luego de una serie de pruebas de peritos y psicólogos que comprobaban el abuso contra la pequeña.

Y le reclama que si porque la menor de 4 años no sabía la dirección exacta ni el horario de los presuntos tocamientos, el hombre fue absuelto. El juez solo atina a responder que la sentencia aún no esta firme y puede ser impugnada.

El acusado comprobó sus ubicaciones y asegura que siempre estuvo acompañado de su esposa e hija, el día de la supuesta agresión.

¿Qué pasó en la audiencia con el juez del Edomex?

Todo transcurrió cuando el juez dio a conocer la sentencia absolutoria en contra de Alejandro “N” acusado de abuso sexual de una niña de 4 años y la madre de la pequeña solicita la palabra.

“De verdad su señoría, usted es padre, que hubiera hecho usted si fuera su hija a los cuatro años de edad que abusan de ella y que todas las pruebas de peritos lo dicen, de verdad nada más por decir que no fue la dirección, que no nos consta, yo no estuve ahí, el papá la llevó, el papá la llevó, yo no”, reclamó la mamá.





La resolución se dio a conocer el 15 de febrero en los juzgados de Control y Juicio Oral de Barrientos.

“Persiste el abuso sexual de mi hija por qué eso no tiene validez, es un abuso sexual y lo tiene, lo representa en todas las pruebas de peritos y nada más por una dirección. Es en serio su señoría, ¿es en serio? Si fuera su hija que hubiera hecho usted, por una dirección hubiera soltado al agresor, por una dirección que no me correspondía a mi saber exactamente qué hora y que día, ¿usted hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía 4 años de edad su señoría 4, por qué tenía que saber con exactitud el horario, la niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y que la manoseo, la tocó, todos los dictámenes coinciden con el tocamiento su señoría”, abunda la madre ante el silencio del juzgador.

El juez del Edomex solo atina a decir que la sentencia no es firme y que la defensa de la víctima puede recurrir la decisión.

Justifican decisión del juez del Edomex

Por otro lado y a través de una tarjeta del Poder Judicial del Estado de México, se dio a conocer que no existieron los medios de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas por la parte acusadora.

Y que el tío de la menor comprobó sus ubicaciones y que siempre estuvo acompañado de su esposa e hija, el día de la supuesta agresión contra la niña.

También dieron a conocer que la sentencia aún no esta firme y puede ser impugnada.