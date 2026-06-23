VIDEO: Tras 8 horas atrapado, rescatan de coladera a hombre en Apodaca, Nuevo León

Poco después del mediodía del domingo 21 de junio de 2026, un hombre llamado Juan Fernando, de 54 años, cayó accidentalmente en una coladera y fue arrastrado por la corriente del agua de lluvia en Apodaca, Nuevo León. Así es como pasó ocho horas atrapado y lograron rescatarlo.

La cronología del accidente en la colonia Francisco Elizondo en Apodaca

La intensa corriente lo condujo aproximadamente 85 metros dentro del drenaje hasta que quedó en la parte baja de un registro, donde permaneció atrapado durante alrededor de ocho horas.

La situación se prolongó hasta la noche, cuando cerca de las 21:00 horas, transeúntes que caminaban por el cruce de las calles Lima y Palma, en la colonia Francisco Elizondo, escucharon sus gritos y avisaron inmediatamente a las autoridades.

Al recibir el llamado, policías preventivos del municipio de Apodaca se trasladaron al lugar y lograron hablar con Juan Fernando con el fin de tranquilizarlo mientras planificaban el acceso al registro.

Cómo fue el rescate del hombre atrapado en un drenaje de Apodaca

Los agentes evaluaron la estructura y debieron utilizar una cadena metálica para retirar la pesada tapa de la coladera que impedía el rescate. Ataron la cadena al elemento de cierre, tiraron hasta liberar la tapa y la cargaron hacia un lado para extraer al hombre. Durante el procedimiento, los policías mantuvieron contacto con él para asegurarse de que respondiera y no presentara signos de angustia severa.

Se logró el rescate de un masculino atrapado bajo una alcantarilla en la zona del Mezquital. Afortunadamente el hombre de 54 años fue liberado y puesto a salvo para ser atendido por paramédicos para su valoración médica. #ElFuturoViveAquí #ServirYProteger pic.twitter.com/O2nSOtUv9Y — Policía de Apodaca (@SSP_Apodaca) June 22, 2026

Juan Fernando declaró que no recuerda el punto exacto en que cayó; sólo mencionó que el accidente ocurrió poco después del mediodía del domingo. Afirmó que reside en el sector Ébanos, en el mismo municipio. Tras el accidente, quedó desorientado y en condiciones extremas tras ocho horas dentro del drenaje.

Estado de salud del afectado tras ocho horas bajo tierra

Personal de Protección Civil y paramédicos valoraron al hombre en el sitio. Tras la revisión, los rescatistas determinaron que sólo presentaba rasguños y no detectaron lesiones mayores. Las autoridades señalaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave si las condiciones climáticas hubieran cambiado durante las horas en que permaneció atrapado.

