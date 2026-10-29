¿Qué se sabe del femicidio de la maestra rural, Nancy Godoy, en Corrientes, Argentina? Esta es la hipótesis del crimen y los 5 detenidos del caso

Una tragedia tiene conmocionada a la provincia de Corrientes, en Argentina. Tras permanecer desaparecida desde el pasado 7 de octubre, autoridades hallaron sin vida a la maestra rural Nancy Godoy, de 52 años. Su cadáver fue localizado semisumergido en un área de difícil acceso del paraje El Malezal, justo dentro de la zona donde trabajaba como directora escolar.

Hasta el momento hay cinco personas detenidas.

Esto es todo lo que se sabe del caso.

Así encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

Los investigadores no descartan que la maestra haya sufrido una agresión sexual antes de perder la vida. Durante las audiencias del caso, la fiscalía dijo que el ataque físico es una de las líneas prioritarias a revisar.

Las pruebas forenses y el análisis del cuerpo serán determinantes para saber si existen lesiones que confirmen esta teoría.

ENCONTRARON EL CUERPO DE NANCY GODOY, LA MAESTRA RURAL QUE HABÍA DESAPARECIDO EN CORRIENTES



Fuentes judiciales confirmaron el hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy (52), quien estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Por el caso hay cinco detenidos, entre ellos Irineo… pic.twitter.com/DoiP400qNz — Clarín (@clarincom) October 28, 2026

Nancy Godoy había hecho denuncias de corrupción

Otra línea que analizan las autoridades tiene que ver con los reportes que Nancy había enviado a sus superiores semanas antes de desaparecer. La docente denunció graves irregularidades en el plantel, como abandono de las instalaciones, falta de agua y el cobro de sueldos de personal que supuestamente no acudía a trabajar.

Un familiar pidió investigar si esto pudo desencadenar una venganza.

¿Quiénes son los cuatro detenidos por el crimen contra Nancy Godoy?

La investigación se concentró en personas vinculadas a una estancia vecina al plantel educativo donde trabajaba la profesora.

Las autoridades detuvieron e imputaron por el homicidio a cuatro personas:



Ireneo Zarza: Capataz de la estancia cercana, en cuyo puesto hallaron prendas quemadas.

Capataz de la estancia cercana, en cuyo puesto hallaron prendas quemadas. Felipe Sandoval: Peón del mismo lugar que trabajaba bajo las órdenes del capataz.

Peón del mismo lugar que trabajaba bajo las órdenes del capataz. Rosa Leguizamón: Persona que trasladaba a la maestra a caballo. En su casa aseguraron una chamarra y calzado de la víctima.

Persona que trasladaba a la maestra a caballo. En su casa aseguraron una chamarra y calzado de la víctima. Nahuel Rojas: Pareja de Leguizamón, detenido tras detectarse inconsistencias en sus movimientos.

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy: alguien se quebró y habría aportado información clave para encontrar los restos de la maestra a la que buscaban desde el 7 de octubre https://t.co/rnLXPGVHHU pic.twitter.com/Lr1UF2O9XY — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 28, 2026

Detienen a alguien más en el caso de Nancy Godoy

El quinto arrestado en el expediente es Ernesto Bordón, un peón del mismo predio. A él se le acusa de falso testimonio tras cambiar su declaración en tres ocasiones distintas.

En una de sus versiones iniciales llegó a mencionar que la mujer había sido arrojada al agua, aunque después se retractó.

Los fiscales trabajan en el procesamiento de las prendas aseguradas para determinar si el cuerpo fue abandonado o si el ataque ocurrió en ese mismo punto.

Por ahora también se esperan resultados de la autopsia.