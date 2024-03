Candidato Jesús Corona sufrió ataque armado: ¿Qué se sabe de la agresión?

¡No para la violencia electoral! Jesús Corona, candidato a la alcaldía de Cuautla, por el Frente Amplio por Morelos, fue víctima de un ataque armado la noche del 25 de marzo mientras viajaba en a bordo de su camioneta blindada.

La agresión contra el abanderado del PRI, PAN, PRD y RSP, ocurrió después de que el aspirante acudiera a las instalaciones de la Fiscalía Regional Oriente para presentar una denuncia por amenazas de muerte que recibió un día antes.

En entrevista con los medios, el candidato dio detalles de cómo sucedió la agresión y cuáles son las intenciones del ataque:

“Era dos hombres en una moto. Nos rebasaron y después nos dispararon. Quieren que me baje de la campaña. Una cosa si les digo a mi ciudad, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo. No me bajo, a donde tope, voy con todo”, declaró Jesús Corona.

“Tengo el respaldo del pueblo y sí le exijo al gobernador, no le pido, le exijo que ya basta que haga lo que encargamos los morelenses: darnos la seguridad que todos pedimos”, expresó el candidato a la alcaldía de Cuautla.

Violencia electoral en México: Condenan ataque contra Jesús Corona

Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente del Partido de la Revolución Institucional (PRI), exigió a las autoridades correspondientes dar con los responsables del ataque, al tiempo en que mostró su apoyo total al aspirante por el Frente Amplio por Morelos.

“Ayer fue amenazado para bajarse de la contienda y ya había presentado denuncia ante la Fiscalía del Estado. Exigimos al Gobierno de Morelos que realice una investigación seria para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley”, detalló.

Nuestra más enérgica condena ante el atentado que sufrió esta tarde Jesús Corona, candidato de nuestra coalición a la Presidencia Municipal de Cuautla en Morelos.



Otro agresión a funcionarios en menos de una semana

El intento de asesinato contra Jesús Corona se suma las estadísticas ‘rojas’ que empañan a Morelos, pues hace menos de una semana, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, confirmó el asesinato de Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.