¿Qué son los shows de Drag Queen y por qué en Florida prohibieron la entrada a niños?

En Florida, Estados Unidos, prohibieron que menores de edad asistieran a shows de Drag Queen, gracias a una política recién aprobada por el gobernador conservador Ron DeSantis, pero qué son estos espectáculos y por qué escandalizan al estado.

¿Qué son los shows Drag Queen?

Se llaman shows Drag Queen a los espectáculos en los que hombres se visten de mujeres con atuendos exagerados como grandes peinados, maquillajes extravagantes, vestidos muy llamativos y tacones altos.

Los Drag Queen pueden ofrecer shows de comedia, musicales o imitación, en la mayoría son divertidos. Los hombres que realizan estos espectáculos pueden tener cualquier tipo de orientación sexual, pueden ser gays, bisexuales o heterosexuales.

Muchos de los shows de Drag Queen se basan en imitar a artistas famosas, pero en exageración. Este tipo de eventos no son únicos para los hombres, las mujeres también pueden participar y a ellas se les conoce como Bio Queen.

¿Por qué en Florida prohibieron que niños acudan a shows de Drag Queen?

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó una ley donde prohibió que los niños asistan a espectáculos de adultos, especialmente a los shows de Drag Queen, donde aparecen hombres vestidos de mujeres.

El gobernador argumentó que esos shows son “sexualmente explícitos” y los menores de edad no tendrían por qué acudir a esos eventos que “son pensados para adultos” y tienen presentaciones “de desnudos, conducta sexual o exposición lasciva”.

BREAKING: DeSantis announces bill-signing to outlaw sexual live performances for children



The law comes after multiple sexual drag shows had children present



DESANTIS TO BUSINESSES: "You have an obligation to make sure that these young kids are not permitted in the premises." pic.twitter.com/Lk6hMgUvUU — Florida’s Voice (@FLVoiceNews) May 17, 2023

Ron DeSantis advirtió que aquellos establecimientos que no respeten la ley serán multados, se les puede suspender o revocar la licencia de los locales.

“Necesitábamos que la legislatura entrara y aclarar que si usted es un establecimiento que tiene actuaciones para adultos, tiene la obligación de asegurarse que los niños pequeños no estén permitidos en las instalaciones, y lo haremos responsable”, dijo DeSantis.