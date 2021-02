¿Queen quería a George Michael como reemplazo de Freddie Mercury?

Freddie Mercury, una de las voces más importantes en la historia del rock, falleció en noviembre de 1991 y tras ello, surgieron múltiples rumores sobre quién podría suplir al intérprete en Queen.

Meses después de la muerte de Mercury, Queen realizó un concierto a beneficio de organizaciones que luchaban contra el sida, enfermedad por la que falleció el intérprete, y que contó con enormes figuras de la música como Elton John, Roger Daltrey (The Who), Tony Iommi (Black Sabbath), Paul Young, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Robert Plant (Led Zeppelin), Joe Elliott (Def Leppard), Phil Collins, Axl Rose, Slash (Guns N’ Roses), Liza Minnelli y otros más.

Entre esos invitados, también estuvo George Michael, ex miembro de Wham! que interpretó las canciones ’39', ‘These Are the Days of Our Lives’ y ‘Somebody to Love’ junto a la banda.

Roger Taylor, baterista, y Brian May, guitarrista, quedaron sorprendidos con la actuación del británico y adelantaron que querían trabajar de nuevo con Michael, por lo que los rumores de que se covnertiría en el nuevo vocalista sonaron fuerte.

Además, el propio Michael aseguró que ese concierto fue uno de los momentos de los que más orgulloso se sintió en su vida, pues vivió el sueño de su infancia: “canté las canciones de Freddie frente a miles de personas”.

Recientemente, fue Roger Taylor quien habló sobre esos rumores para desmentirlos.

“Sí, es cierto. Escuché el rumor, pero Michael no hubiera funcionado con nosotros”, dijo el músico.

“George no estaba acostumbrado a trabajar con una banda en vivo. Por eso, cuando escuchó el poder que tenía detrás suyo en el ensayo, no podía creerlo. Pensaba que estaba en el (avión) Concorde o algo así", dijo.

Alguna vez, Freddie Mercury se refirió sobre George Michael y la colaboración que realizó junto a Aretha Franklin, la reina del soul, en la canción ‘I Knew You Were Waiting (For Me)', lanzada en 1987. En ese entonces, Mercury reconoció el trabajo de Michael, pero afirmó que él lo hubiera hecho mejor.

LOS REEMPLAZOS DE MERCURY

En la historia de Queen, han sido dos los músicos que han trabajado junto a Taylor y May como suplentes de Mercury: Paul Rodgers, de Bad Company, que trabajó con la banda entre 2004 y 2009; y desde 2011 se sumó Adam Lambert, quien saltó a la fama tras participar en el reality American Idol.

