Cinco policías de la SSC terminan tras las rejas; están acusados de robo y tentativa de homicidio

Cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial que enfrentan por los presuntos delitos de robo y tentativa de homicidio calificado. La medida fue determinada por un juez de control durante la audiencia en la que se revisó el cumplimiento de las órdenes de aprehensión ejecutadas en su contra.

Los agentes, adscritos al Sector Oasis, fueron detenidos el pasado miércoles como parte de una investigación desarrollada por autoridades capitalinas. Aunque su situación jurídica aún no queda definida, el caso continuará en los próximos días, luego de que la defensa solicitó más tiempo para preparar sus argumentos.

Cinco policías de la SSC seguirán privados de la libertad mientras se define su situación jurídica

Durante la audiencia, el juez calificó como legal la detención de Yessica "N", Nayeli "N", Esteban "N", Daniel "N" y Miriam "N", quienes son investigados por los delitos de robo y tentativa de homicidio calificado.

Tras revisar los datos presentados por las autoridades, el juzgador determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso.

La defensa de los cinco policías solicitó la duplicidad del plazo constitucional, un recurso previsto en la legislación que permite ampliar el tiempo antes de que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlos o no a proceso. En consecuencia, la audiencia para resolver su situación jurídica se llevará a cabo en una fecha posterior.

Caen 5 policías del Sector Oasis de la @SSC_CDMX



La Dirección General de Asuntos Internos, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, cumplimentó órdenes de aprehensión contra cinco oficiales acusados de robo calificado y, en dos casos, tentativa de homicidio calificado. pic.twitter.com/y7xmiB6qhl — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) July 16, 2026

Las detenciones ocurrieron dentro del Sector Oasis, en Iztapalapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó previamente que las capturas fueron resultado del seguimiento a dos carpetas de investigación relacionadas con los presuntos delitos de robo calificado y tentativa de homicidio calificado.

De acuerdo con la dependencia, las aprehensiones fueron realizadas por personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El operativo se llevó a cabo en las instalaciones del Sector Oasis, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, sitio al que estaban adscritos los cinco elementos ahora investigados.

¿Qué castigo contempla la ley por el delito de tentativa de homicidio?

En México, la tentativa de homicidio no recibe la misma sanción que un homicidio consumado, aunque sí implica penas de prisión.

El artículo 63 del Código Penal Federal establece que, cuando una persona intenta cometer un delito sin lograr consumarlo, la sanción aplicable será de entre una tercera parte y dos tercios de la pena prevista para el delito consumado.

En el caso del homicidio, cuya pena puede ir de 12 a 24 años de prisión, una condena por tentativa de homicidio podría ubicarse en un rango aproximado de entre 4 y 16 años de cárcel. La sanción específica depende de las circunstancias del caso, de las pruebas presentadas y de la valoración que realice la autoridad judicial.