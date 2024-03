¿Es una persona o una empresa? Este es el dueño del canal de Suez

El canal de Suez, ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, es una de las vías más importantes de comunicación marítima para el transporte de mercancías.

Esta obra tuvo un impulso por Ferdinand de Lesseps, diplomático de Francia, quien convenció al virrey de Egipto, Mehmet Salud para iniciar la construcción y unir así los dos mares.

Las obras comenzaron en 1859 y 10 años después fue abierto. En ese entonces, apenas tenía ocho metros de profundidad, así como 22 metros de ancho en el fondo y una distancia de entre 61 a 91 metros de ancho en la superficie.

En un inicio, el canal de Suez era propiedad de una empresa donde Francia tenía el 52% de las acciones y Egipto se quedó con el 48% restante. Debido a problemas económicos, la nación egipcia vendió su participación, la cual fue adquirida por el Reino Unido, el cual controló militarmente el canal hasta 1936.

Después, debido a varios conflictos armados, como la Guerra de los Seis Días en 1967, tuvo que intervenir la Organización de las Naciones Unidas para reabrir el canal en 1975.

Actualmente, el canal de Suez es propiedad de la Autoridad del Canal de Suez, un organismo a cargo del Estado de Egipto, que está a cargo de gestionar, operar, mantener y mejorar la infraestructura de dicha zona, de acuerdo con una publicación de la Universidad de Sevilla, España.

¿Qué causó el bloqueo del canal de Suez y por qué es tan importante?

El 24 de marzo de 2021, un barco carguero llamado Ever Given bloqueó el canal de Suez durante seis días. La embarcación obstaculizó el tránsito de otros barcos, debido a que los fuertes vientos en esa ocasión provocaron que encallara, es decir, que se atorara con la tierra a los costados.

Una investigación del diario estadounidense The New York Times apunta que la autoridad del canal no brindó barcos remolcadores que pudieron ayudar a que el Ever Given mantuviera su curso, con lo que violó su propia normativa.

Cada día que el canal de Suez se quedó sin operar, casi 10 mil millones de dólares en comercio se quedaron paralizados. Por ella pasa el 12% del tráfico internacional de mercancías, asegura el Foro Económico Mundial. Tan solo en 2022, más de 22 mil buques la emplearon.