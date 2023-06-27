¿Qué partidos políticos han gobernado Morelos a lo largo de su historia?

Morelos, es uno de los estados que el próximo año será parte de las elecciones 2024 junto a la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, por lo que es importante conocer quién es el gobernador de la entidad y quién se encuentra al frente desde 2018.

Actualmente, la entidad es gobernada por el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, quien ganó en 2018 la contienda electoral con un margen del 52.4% tras computar casi el 100% de las actas, según reveló el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero ¿cuáles son los datos más importantes en materia política del estado de Morelos?

¿Cuánto dura el cargo de gobernador de Morelos?

El ex futbolista y político mexicano, Cuauhtémoc Blanco, tomó el cargo desde las elecciones del 2018, en aquel momento se impuso al miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Manuel Caballero y a Rodrigo Gayosso, desde ese entonces se apegó a los lineamientos que establecen las autoridades y tendrá que cumplir seis años en el cargo.

Actualmente, la Ley establece que el próximo 30 de septiembre del 2024 el actual gobernador de Morelos entregará la batuta al próximo elegido por los ciudadanos.

Amigo @mario_delgado, te envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos por tu cumpleaños. Que la vida te llene de salud, felicidad y del cariño de los tuyos por muchos años más. pic.twitter.com/2MFPyPpuYo — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) June 17, 2023

¿Cuándo hay elecciones para el gobierno de Morelos?

En 2018, la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Solidario (PES) se llevaron el estado de Morelos, en aquel momento éstos se unificaron y se reflejó en las urnas, de los 373 mil 600 votos que obtuvo el actual gobernador del estado, 217 mil los destinaron para Morena, 80 mil al PT y 75 mil al PES; hoy en día queda menos de un año para que las elecciones 2024 se lleven a cabo, será el 2 de junio cuando se elija al nuevo titular.

Anteriormente, el bastión del PRI predominó hasta que, el Partido Acción Nacional logró llevarse las elecciones del año 2000 tras un proceso complicado para la entidad.

¿Qué partidos han gobernado Morelos a lo largo de su historia?

Morelos es uno de los estados que más variedad de partidos políticos ha tenido durante los últimos gobiernos; previo a Cuauhtémoc Blanco estuvo Graco Luis Ramírez Abreu. Estos son los gobernadores que han estado al cargo:



Graco Luis Ramírez Abreu: Partido de la Revolución Democrática (2012-2018)

Marco Antonio Adame Castillo: Partido Acción Nacional (2006-2012)

Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez: Partido Acción Nacional (2000-2006)

Jorge Arturo García Rubí: Partido Revolucionario Institucional (interino en el año 2000)

Jorge Carrillo Olea: Partido Revolucionario Institucional (1994-1998)

Antonio Riva Palacio López: Partido Revolucionario Institucional (1988-1994)

Lauro Ortega Martínez: Partido Revolucionario Institucional ( 1982-1988)

En las últimas semanas algunos personajes políticos expresaron el deseo de ocupar el puesto de gobernador o gobernadora de Morelos, tal es el caso de Margarita González Saravia, quien anunció que dejaría de la dirección general de la Lotería Nacional.