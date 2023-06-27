Ricardo Ruiz Suárez es nombrado nuevo secretario de Gobierno de la CDMX

La tarde de este lunes 26 de junio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, comunicó que el maestro Ricardo Ruiz Suárez será el nuevo secretario de Gobierno por la amplia trayectoria que lo respalda y el tiempo que han trabajado juntos.

“He decidio designarlo hoy secretario de Gobierno por su trayectoria, su formación, su espíritu conciliador y su vocación de resolver conflictos con acento social”, apuntó el mandatario capitalino.

El nuevo secretario de Gobierno se comprometió a continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, y prometió que durante su estancia al cargo siempre habrá una vía abierta para todas las fuerzas políticas y grupos sociales que busquen acercarse las autoridades capitalinas.

El Jefe de Gobierno, @MartiBatres, designó a @RicardoRuizSua2 como secretario de Gobierno de la Ciudad de México. pic.twitter.com/pNMgmL4qpK — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 27, 2023

“Agradezco la confianza que me deposita el jefe de gobierno de la ciudad. Hemos trabajado juntos desde hace muchos años en el movimiento social por las mejores causas de esta ciudad y del país. Comprometo, por supuesto, mi tiempo y mi esfuerzo para continuar con este proyecto a cual pertenecemos, con esta Cuarta Transformación y por supuesto, ser una pieza en este proceso de trabajar por los ciudadanos, con los ciudadanos y establecer todas las bases para que haya una vía siempre abierta para todas las fuerzas políticas, para los diversos grupos sociales y para quienes quieran acercarse al gobierno de la ciudad”.

¿Quién es Ricardo Ruiz Suárez?

El ahora secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz Suárez, es Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue catedrático e investigador del Departamento de Derecho en la UAM- Azcapotzalco.

Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, Ricardo Ruiz Suárez fue director de Gobierno en el 2002. En 2005 fungió como Secretario General del Distrito Federal.

Cuando Claudia Sheinbaum estaba a cargo de la Ciudad de México, ostentó el cargo de subsecretario de Gobierno. También fue diputado local del Congreso capitalino.

Durante su carrera toda política ha sido militante de izquierda, participó en el Partido Mexicano de los Trabajadores y en 1981 fundó el Partido Socialista Unificado de México.