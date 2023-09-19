¡A la lista! Rosario Orozco, viuda de Miguel Barbosa, va por la gubernatura de Puebla

Rumbo a las elecciones 2024, algunos políticos ya se pronunciaron sobre sus aspiraciones a alguna gubernatura, para este martes 19 de septiembre, Rosario Orozco, viuda de Miguel Barbosa, dio a conocer sus intenciones de ser la coordinadora de la Defensa de la 4T en Puebla, en representación de Morena.

La decisión de Orozco de participar en la convocatoria de Morena, fue sorpresiva entre los internautas; sin embargo, recibieron con entusiasmo el mensaje tras llamar a la unidad de los morenistas y a buscar la transparencia del proceso, pues ahora es tiempo de las mujeres, expresó.

“Hago un llamado a la unidad, es fundamental que este proceso se lleve a cabo con orden y transparencia, pensando siempre en el bienestar de las poblanas y poblanos. Por un Puebla que no detenga su avance y continúe su camino hacia un mejor futuro para todas y todos”.

“Es tiempo de que las mujeres seamos protagonistas de esta historia”: Rosario Orozco

Rosario Orozco, también conocida como “Charito” ha sido reconocida por su labor a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; esto podría tener un impacto significativo en el electorado, especialmente en un contexto donde la participación política de las mujeres es cada vez más relevante.

La postulación de su esposa representa una continuidad de esa visión política, con el objetivo de consolidar los avances logrados y abordar los retos pendientes, pues en durante el gobierno de Miguel Barbosa se enfocaron en la reducción social e impulsaron el desarrollo económico.

He revisado con detenimiento la Convocatoria de Morena para el proceso interno, cumplo con cada uno de los requisitos para la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación en Puebla. Estoy lista para seguir contribuyendo, ¡y he decidido participar! — Rosario Orozco ( Charito ) (@RosarioOrozco15) September 19, 2023

Alejandro Armenta competirá por la gubernatura de Puebla

En conferencia de prensa, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, presentó sus intenciones para competir por la gubernatura de Puebla, por lo que presentó licencia en el Senado.

"Sí me voy a separar el cargo, es un tema de mucha seriedad, de mucha congruencia, de enviar un mensaje contundente a los poblanos, a las poblanas de que (...), yo estoy convencido que Puebla ya decidió, el mayor número de encuestadoras como sucedió con la doctora Claudia Sheinbaum nos ubican en una posición muy adelantada”,

¿Cuándo son los plazos para precampañas y campañas en las elecciones 2024 en Puebla?

El Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer las fechas en las que se llevarán a cabo las precampañas y las campañas en el estado de Puebla rumbo a las elecciones 2024, estas son:

