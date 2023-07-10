¿Cuál ha sido el sexenio con más cambios en reformas constitucionales?

Con cada cambio de sexenio es común que se realicen cambios constitucionales; en ese sentido, es relevante conocer qué presidente ha sido el que más ha hecho cambios en las reformas constitucionales y cuáles son.

El sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto es en el que más reformas se han registrado en la historia, con 155 cambios al texto constitucional por medio de 28 decretos de reforma constitucional.

Hasta el 6 de junio de 2023, durante el gobierno de AMLO, se han reformado 61 artículos.

¿Qué es una reforma constitucional?

De acuerdo con la secretaría de Gobernación, una reforma constitucional se refiere a la actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la ley.

Reformas constitucionales en México

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¿Cuál es el proceso para hacer una reforma constitucional?

Las reformas constitucionales deben ser aprobadas por las dos terceras partes de las legisladoras y los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso; una vez aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado, los decretos de reforma constitucional son turnados a los Congresos de los estados.

Estos son los pasos para realizar una reforma en México:



Presentar la iniciativa de reforma constitucional por quienes tienen facultad de iniciativa de presentar leyes o decretos.

Se presenta la iniciativa ante el pleno de la cámara de origen y se turna a comisiones.

La o las comisiones en turno estudian el asunto, elaboran y aprueban el dictamen correspondiente.

Se presenta el dictamen ante el Pleno de la Cámara de origen.

Se da lectura, discusión y en su caso, aprobación en la Cámara de origen del proyecto del decreto de reforma constitucional y se remite a la colegisladora la minuta correspondiente.

Se presenta la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional ante el pleno de la Cámara revisora.

Se turna a comisiones para efectos de su estudio y dictamen.

La o las comisiones dictaminadoras analizan, discuten y aprueban el dictamen correspondiente.

Se presenta el dictamen ante el pleno de la Cámara revisora. En caso de observaciones con desechamiento total o parcial por esta, se devolverá el proyecto a la cámara de origen.

Se remite la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la República para su aprobación.

Las legislaturas de los estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional.

Remiten su acuerdo, aprobatorio o no a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

La cámara que cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes de las legislaturas de los estados hará el cómputo y declaratoria de la reforma.

La cámara revisora de la reforma aprueba esta y remite el asunto al presidente para que la promueva y la publique.

El presidente publica la reforma constitucional en el Diario Oficial

¿Cuáles son las reformas constitucionales más importantes en México?

A lo largo de la historia, los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73 (correspondiente a las facultades del Congreso), el 123 del trabajo, el 27 (régimen de propiedad) y el 89 (facultades del Ejecutivo). Solamente en esos cuatro artículos se han modificado 144 veces, lo que representa el 20% del total de las que se ha reformado la Constitución.