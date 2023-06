¡Sí, son reales! Estos son los tatuajes que tiene Claudia Sheinbaum

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra en el recorrido por la República Mexicana con el propósito de ser la representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y, además de su carrera política, uno de los elementos que más llama la atención de las personas son unos pequeños tatuajes que tiene en la espalda.

En algunas fotografías que ha compartido la morenista, se pueden observar los pequeños tatuajes en su espalda. Uno de sus seguidores lo notó y tuiteó algo al respecto el año pasado 2022, a lo que la entonces jefa capitalina contestó: “Sí, sí son reales. Luego les cuento qué significan”.

Sí, sí son reales. Luego les cuento qué significan… 😉 ¡Buena noche! https://t.co/wrcDwdHNeI — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 21, 2022

¿Cuántos tatuajes tiene Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con lo revelado por ella misma, Claudia Sheinbaum tiene al menos cuatro tatuajes; sin embargo, son todos pequeños. El primero es una pequeña flor cerca del tobillo, asimismo, tiene tres mariposas en colores negro, verde y lila a la altura del hombro derecho en la espalda.

Twitter

Fue en agosto de 2021, en el marco de la presentación de Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en el parque Salesiano de la CDMX, cuando uno de los presentes le realizó un tatuaje temporal en el antebrazo; sin embargo, Sheinbaum aprovechó las cámaras y mostró sus tres mariposas.

La exfuncionaria suele compartir fotografías de todos sus eventos; sin embargo, parece que tiene cuidado en no mostrar mucho sus tatuajes, aunque no ha intentado cubrirlos por completo. Y, a pesar de que comentó que después hablaría de ellos, no detalló a qué edad se los hizo ni su significado.

Claudia Sheinbaum presume ser fan de Rosalía

Tener tatuajes no es el único secreto que ha compartido Claudia Sheinbaum, otro de los datos que más llama la atención de los mexicanos es que se declaró fan de la cantante Rosalía. Previo al concierto de la artista en el Zócalo Capitalino, la entonces funcionaria compartió una fotografía en modo selfie donde detalló que estaba escuchando una de las canciones.