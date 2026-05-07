¿Quién fue Ted Turner? Magnate de los medios y filántropo que cambió el mundo de las noticias

El mundo de la comunicación ha perdido a uno de sus mayores arquitectos. Ted Turner, el visionario que rompió los esquemas de la televisión tradicional al fundar la CNN y crear el ciclo de noticias de 24 horas, falleció este miércoles a los 87 años en su residencia de Tallahassee, Florida. Su muerte, confirmada por un portavoz de la familia, marca el fin de una era para la industria que él mismo ayudó a reinventar.

Turner, quien anunció en 2018 que padecía demencia por cuerpos de Lewy, no solo fue un empresario de medios; fue un aventurero, navegante, filántropo y una de las personalidades más volcánicas y fascinantes del siglo XX.

El nacimiento de un imperio televisivo

La historia de Turner es la de un hombre que apostó su fortuna contra el sentido común. Tras heredar la empresa de vallas publicitarias de su padre —quien se suicidó cuando Ted tenía 24 años—, Turner comenzó a adquirir pequeñas emisoras de radio y televisión.

En 1980, desafió a los gigantes ABC, CBS y NBC al lanzar la Cable News Network (CNN). En aquel entonces, los críticos se burlaron de él llamándola la "Chicken Noodle Network" (la cadena de sopa de fideos), prediciendo un fracaso rotundo. Sin embargo, Turner demostró que el mundo tenía hambre de inmediatez. Eventos como la Guerra del Golfo en 1991 consolidaron a CNN como la fuente de información más importante del planeta, permitiendo que incluso el presidente de EE. UU. aprendiera más de la cadena que de la propia CIA.

Definió la cultura pop

Pero su ambición no se detuvo en las noticias. Ted Turner construyó un ecosistema de entretenimiento que aún hoy domina los hogares:

Deportes: Compró a los Atlanta Braves y a los Atlanta Hawks , dándoles una exposición nacional inédita.

Compró a los y a los , dándoles una exposición nacional inédita. Cine Clásico: Adquirió el archivo de MGM (que incluía Lo que el viento se llevó ) y fundó Turner Classic Movies (TCM) .

Adquirió el archivo de (que incluía ) y fundó . Animación: Compró la biblioteca de Hanna-Barbera para lanzar en 1992 Cartoon Network, cambiando la infancia de millones.

El filántropo de los mil millones

Más allá de los negocios, Turner fue un personaje de contradicciones profundas. Aunque se autodefinía como un conservador, sorprendió al mundo en 1997 al donar 1,000 millones de dólares a las Naciones Unidas, una organización que muchos en su círculo aborrecían.

Se convirtió en el cuarto mayor terrateniente de Estados Unidos, adquiriendo millones de hectáreas para convertirlas en reservas naturales y proteger especies en peligro, como el bisonte. Su vida amorosa también fue de titulares, especialmente su tercer matrimonio con la actriz y activista Jane Fonda, una unión que duró diez años y que él mismo describió como un encuentro de titanes.

El adiós a "La Boca del Sur"

Apodado "La Boca del Sur" por su franqueza cruda y sus polémicas declaraciones, Turner nunca pidió disculpas por su ambición. "Intento establecer el récord histórico de logros de una persona en una vida", dijo alguna vez.

Hoy, con la noticia disponible en cualquier pantalla en el momento exacto en que sucede, queda claro que Ted Turner cumplió su promesa. Él no solo informó al mundo; nos obligó a verlo en tiempo real.