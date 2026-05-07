Después del caso del crucero MV Hondius, donde tres personas han muerto tras un brote de hantavirus, existe la preocupación sobre si esta enfermedad es similar al coronavirus responsable del Covid-19 y si es tan fácil de propagarse o de convertirse en una pandemia. Sin embargo, especialistas virólogos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que no se trata de un escenario similar.

¿Es el hantavirus tan contagioso como el covid-19?

Jan Felix Drexler, virólogo del Hospital Universitario Charité de Berlín, afirmó que el hantavirus, un patógeno presente en los fluidos de roedores infectados, “no se propaga con la misma eficacia que el SARS-CoV-2 o los norovirus”.

Principales síntomas y formas de transmisión del hantavirus

En entrevista con la agencia de noticias Reuters, el experto destacó que las infecciones por hantavirus generalmente provocan síntomas leves similares a los de la gripe, principalmente “fiebres y mareos”.

“El peor escenario posible es la fiebre hemorrágica con daño renal (como sucede) en el Lejano Oriente y la afectación del corazón y los pulmones en las infecciones por hantavirus en Estados Unidos”, afirmó el virólogo.

Mientras que Jonas Schmidt-Chanasit, virólogo del Instituto Bernhard-Nocht de Hamburgo, destacó que la gente no debe alarmarse por la situación del hantavirus, ya que no hay riesgo para la población en general.

En el caso de los pasajeros del crucero MV Hondius que hayan desembarcado, que se encuentran en condiciones de aislamiento y de tratamiento hospitalario en naciones como Alemania, los Países Bajos o España, “todos están a salvo, por lo que no hay riesgo para toda la población”.

Por qué la OMS descarta una nueva pandemia por hantavirus

En conferencia de prensa, Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención ante Epidemias y Pandemias de la OMS, fue muy enfática al señalar que la situación actual del hantavirus es completamente distinta a la de hace seis años con el coronavirus, ya que en ese entonces se trataba de un virus nuevo con poca información.

“Esto no es coronavirus. Es un virus muy diferente. Conocemos este virus. Los hantavirus existen desde hace bastante tiempo. Tenemos mucha información al respecto”, afirmó.

Agregó que esto no se trata del inicio de una pandemia como lo fue con el Covid-19, sino que son cinco casos confirmados hasta el momento en un espacio confinado.

Por su parte, Tedros Adhanom, director general de la OMS, afirmó que la amenaza para la salud pública derivada del brote seguía siendo baja, y añadió que la organización tenía conocimiento de informes sobre otros pacientes y que podría haber más casos debido al largo período de incubación del virus.

