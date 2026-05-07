Cuba anuncia cambios en sus leyes migratorias

Este martes, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el paquete legislativo que reforma las leyes de migración, extranjería y ciudadanía. Con una implementación inmediata para algunos sectores, estas medidas buscan, según expertos, aliviar la crisis financiera captando capital de los cubanos residentes en el exterior.

El Gobierno de la República de #Cuba anunció la publicación oficial de las nuevas Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía, junto a sus respectivos reglamentos, como parte del proceso de actualización integral del ordenamiento jurídico del país.#CubaLegisla pic.twitter.com/5t8aGiUKWt — MININT_CUBA (@minint_cuba) May 6, 2026

Los 5 puntos clave de la reforma

Eliminación del límite de 24 meses: Se termina la norma que obligaba a los cubanos a regresar a la isla antes de los dos años para no perder sus derechos de residencia y beneficios sociales. Ahora, puedes estar fuera 3, 5 o 10 años y no serás considerado "emigrado" automáticamente ni perderás tu residencia por el simple paso del tiempo.

Reconocimiento de la Ciudadanía Efectiva: Por primera vez, Cuba acepta legalmente que sus ciudadanos posean otra nacionalidad sin que esto anule su vínculo con la isla.

Protección de Propiedades: Los cubanos en el exterior mantienen el derecho de usar, disfrutar y disponer de sus bienes (casas, autos) en Cuba, sin importar su estatus migratorio. Antes, si te pasabas de los 24 meses, el Estado podía confiscar tu casa o auto. La nueva ley ratifica que los residentes en el exterior mantienen el derecho al uso, disfrute y libre disposición de sus bienes.

Nuevas figuras para la inversión: Se crean categorías como "Residente Inversionista" y "Residente Humanitario" para facilitar el flujo de capital extranjero y de la diáspora hacia la economía local.

Naturalización simplificada: Extranjeros con años de residencia en el país podrán acceder a la ciudadanía cubana con trámites más ágiles.

¿Qué es la "Residencia Efectiva"?

Un cambio fundamental es el control anual que ejercerá el gobierno. Para ser considerado un Residente Efectivo, la persona deberá permanecer en Cuba al menos 180 días al año.

Sin embargo, para quienes no alcancen ese tiempo, existe la opción de demostrar arraigo (propiedades, familia, negocios). En estos casos, el tiempo mínimo de presencia física obligatoria será de tres meses al año. Quienes no cumplan estos requisitos, pasarán automáticamente a la categoría de "Residentes en el exterior".

El interés económico detrás de la ley

Aunque la mayoría de los artículos entrarán en vigor en un plazo de 180 días, las disposiciones relativas a inversionistas se han hecho efectivas de inmediato. Esto refleja la urgencia del régimen por atraer divisas de la diáspora en un contexto de profunda escasez de liquidez.