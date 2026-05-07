Patrulla Fronteriza detiene a 13 mexicanos, entre ellos, uno con ligas al Cártel de Sinaloa

Autoridades de Estados Unidos informaron que detuvieron a 13 migrantes que trataban de cruzar la frontera ilegalmente desde Nogales, Sonora. Entre ellos, está un mexicano relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Detención en Nogales: capturan a presunto integrante del Cártel de Sinaloa

Elementos de la Patrulla Fronteriza de Nogales detuvieron a los mexicanos que trataban de cruzar en el desierto hacia el lado estadounidense. Por medio de una persecución a caballo, los agentes interceptaron a los migrantes, entre ellos, el sospechoso de ser parte de la organización criminal otrora liderada por Ismael “El Mayo” Zambada.

La Embajada de Estados Unidos en México compartió un video del instante de la detención y señaló que si las personas intentan cruzar de forma ilegal la frontera, serán arrestadas, procesadas y deportadas.

Consecuencias de cruzar la frontera de forma ilegal según la Patrulla Fronteriza

“Nuestro mensaje es claro: si cruza ilegalmente, será arrestado, procesado y deportado. Seguimos comprometidos a utilizar todos los recursos disponibles para proteger las fronteras de nuestra nación”, mencionó Michael W. Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

¿Qué es el Mapa de Muro Inteligente y cómo funciona la vigilancia en la frontera?

En los más de 3 mil kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, el gobierno estadounidense implementa un sistema “Mapa de Muro Inteligente”, el cual muestra el estado de las barreras fronterizas entre ambas naciones.

Las barreras fronterizas consisten en muros de acero primarios y secundarios, barreras flotantes, patrullas y tecnología como drones, cámaras, luces u otros sistemas de detección.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ofrece un sitio para consultar las zonas donde se construirá un muro inteligente o en la parte de la frontera donde ya está en construcción o donde ya está completado.

En 860 kilómetros de la frontera no es posible construir un muro, debido a las desfavorables condiciones del terreno o la lejanía, por lo que la CBP implementa sistemas de detección, además de que en otros lugares instala sistemas tecnológicos además del muro físico que ya está construido.