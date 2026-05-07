“No hice daño a nadie": Publican otra carta de “El Chapo” Guzmán; pide su extradición a México

En un hecho que añade un nuevo capítulo a la historia judicial de uno de los personajes más mediáticos de la última década, Joaquín "El Chapo" Guzmán ha remitido una nueva carta manuscrita dirigida al Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York.

Desde su reclusión, el sinaloense busca desesperadamente impugnar la condena que recibió en el año 2019, argumentando que su figura pública ha sido utilizada para atribuirle delitos que, según sus propias palabras, jamás cometió.

La defensa de Guzmán Loera continúa utilizando estas comunicaciones directas como una herramienta para presionar por una salida jurídica que resulte en su regreso a territorio mexicano.

"En mi país se me conocía por las buenas cosas que he hecho": la carta de "El Chapo"

A través de trazos manuales que ya forman parte del expediente oficial en Brooklyn, Guzmán sostiene una postura de victimización y defensa de su imagen personal. En el documento, asegura tajantemente que no ha provocado perjuicio a ninguna persona y que las acusaciones en su contra están fundamentadas más en su identidad que en pruebas reales.

Según el texto enviado, el sistema judicial le ha adjudicado responsabilidades ajenas simplemente por el estigma que rodea su nombre, afirmando que los cargos en su contra carecen de la solidez que se esperaría de un juicio justo.

Another letter from El Chapo to the federal court in Brooklyn.



In this one, he says, "I did no harm to no one," and,

"I was known in my country not for bad things, the good things I've done."



"I got blame for things that I didn't do all because

of who I am," he wrote. pic.twitter.com/zJHD29xKMa — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 7, 2026

Además de negar las agresiones, el remitente apela a la nostalgia de su vida en México, asegurando que en su nación de origen no se le recordaba por actos negativos.

Por el contrario, insiste en que su reputación estaba ligada a acciones positivas y que su presencia en el país era percibida de manera distinta a como la narrativa estadounidense la ha presentado.

La estrategia de "El Chapo" por una extradición a México

El objetivo principal de esta misiva, fechada y recibida en los primeros días de mayo de 2026, es reactivar la solicitud de una cláusula de extradición que le permita retornar a México.

Guzmán argumenta que su proceso legal estuvo plagado de fallas e irregularidades, sugiriendo que las leyes y políticas entre ambas naciones deberían emerger para corregir lo que él considera una violación a sus derechos extranjeros.

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La defensa apuesta por una posible colaboración diplomática que abra la puerta para que el capo cumpla su tiempo de sentencia en suelo mexicano, bajo las leyes locales.

Another letter from El Chapo to the federal court in Brooklyn.



In this one, he says, "I did no harm to no one," and,

"I was known in my country not for bad things, the good things I've done."



"I got blame for things that I didn't do all because

of who I am," he wrote. pic.twitter.com/zJHD29xKMa — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 7, 2026

A pesar de la insistencia de Guzmán, quien incluso cuestiona la validez de los testimonios utilizados en su juicio, la Corte de Brooklyn se ha mantenido en silencio. Hasta este momento, no existe un pronunciamiento formal por parte de las autoridades judiciales estadounidenses respecto a los reclamos presentados en este formato de carta.