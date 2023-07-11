¿Quiénes eran los 5 mexicanos que murieron en el accidente aéreo cerca del Everest?

La embajada de México en India dio a conocer quiénes eran los cinco mexicanos que murieron en un accidente aéreo en Nepal, cerca del Monte Everest, la mañana de este martes 11 de julio.

Federico Salas, embajador de México en India, confirmó a Fuerza Informativa Azteca que las víctimas pertenecían a una familia presuntamente originaria de Nueva León. En la aeronave viajaban padre, madre y tres hijos; además del piloto nepalí.

Los cinco mexicanos estaban de visita turística, llegaron a India y viajaron en helicóptero a Nepal el 9 de julio con la intención de regresar a India el día 12.

El embajador de #México en la India, @fsalas, confirmó a #FIA que una familia mexicana, conformada por cinco personas y un piloto originario de #Nepal, fallecieron en un #accidente de helicóptero, muy cerca del Monte #Everest. https://t.co/9UuYoeYtX0 pic.twitter.com/Oh8M1tacyq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

Asimismo, se revelaron los nombres de los cinco mexicanos que murieron en el accidente aéreo de Nepal, cerca del Monte Everest. Se trata de Luz Gonzáles Olacio, Fernando Sifuentes, Abric González, María José Sifuentes e Ismael Rincón y el piloto nepalí C.B. Gurung.

Las autoridades de México informaron que los cuerpos de los mexicanos y el piloto fueron recuperados y trasladados a un hospital en Katmandú para realizarles la autopsia correspondiente.

¿Cómo fue el accidente aéreo donde murieron cinco mexicanos en Nepal?

El avión donde viajaban los cinco mexicanos pertenecía a Mang Air, despegó de Surke, cerca de Lukla en la región del Everest, a las 10:04 (hora local) en direcciona Katmandú, capital de Nepal; no obstante se perdió contacto con la aeronave 10 minutos después del despegue.

Las autoridades nepalíes desplegaron dos helicópteros y equipos terrestres para la búsqueda y rescate de la aeronave y sus pasajeros. Horas más tarde encontraron los cuerpos de los seis tripulantes.

Por el momento se desconoce por qué ocurrió el accidente, pero ya se inició una investigación para determinar las causas del más reciente accidente aéreo en Nepal.

#IMPORTANTE | Familia mexicana de cinco integrantes, muere en el Monte #Everest.



Se registró un #accidente de helicóptero, aparentemente debido a que el mal #clima, obligó a cambiar la ruta de #vuelo.



Los #cuerpos fueron recuperados. pic.twitter.com/96s4ou3Co3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

Accidente aéreos en Nepal

Continuamente se reportan accidentes aéreos en Nepal, país que tiene algunas de las pistas más remotas y difíciles del mundo flanqueadas por picos y nevados, que además de ser uno de los grandes atractivos turísticos, también representan un importante desafío para los pilotos, incluso hasta para los más experimentados.

En enero pasado murieron 72 personas tras el choque de un avión de la compañía Yeti Airlines, que se desplomó en un desfiladero, se rompió en pedazos y estalló en llamas.

En 2018, un avión de US-Bangla Airlines se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Katmandú, conocido por su dificultad; murieron 51 personas y 20 más resultaron gravemente heridas.

En 1992, se registró el accidente aéreo más mortífero de Nepal, 167 personas murieron cuando un avión de Pakistán International Airlines se estrelló al acercarse al aeropuerto de Katmandú.

Solo dos meses antes, un avión de Thai Airways se había estrellado cerca del mismo aeropuerto, matando a 113 personas.

La Unión Europea ha prohibido la entrada en su espacio aéreo de todas las compañías aéreas nepalíes por motivos de seguridad.