Estos son los siete aeropuertos más peligrosos del mundo

Algunos aeropuertos, conocidos por ser los más peligrosos del mundo, ponen a prueba las habilidades de los pilotos, incluso hasta a los más experimentados. Los requisitos para formar parte de esta lista son diversos.

Algunos son riesgosos por tener pistas demasiado cortas, por ubicarse a una altitud excesiva, en una zona con condiciones meteorológicas difíciles, contar con alto tráfico aéreo, o estar en medio de montañas o edificios.

Y aunque ningún piloto, ni avión, está exento de sufrir un accidente, estas condiciones han provocado que algunos aeropuertos registren más accidentes que otros. Un ejemplo es el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, Honduras.

Mi primer aterrizaje del 2021 en Toncontin... digamos que no me ganara el premio de Piloto de año, pero sobrevivimos el aterrizaje. pic.twitter.com/jCX1oqi103 — Alfredo Atanacio Cader (@aatanacio) January 19, 2021

Este puerto aéreo recibe por lo menos 800 mil viajeros al año y está ubicado junto a las montañas, además cuenta con una estrecha pista que complica los aterrizajes, por si eso fuera poco, los pilotos también tiene que lidiar con las condiciones meteorológicas, pues para aterrizar deben pasar por laderas cubiertas de niebla.

Los siete aeropuertos más peligrosos del mundo

Debido a todas sus dificultades, el aeropuerto de Toncotín es considerado uno de los más peligrosos del mundo, no obstante, no es el único que tiene una ubicación de riesgo o que su clima no es el indicado. Existen otros siete aeropuertos registrados como los más peligrosos del mundo; está la lista:



Tenzin-Hillary, en Lukla, Nepal

Está ubicado a 2 mil 845 metros de altura y rodeado por un terreno inclinado y montañoso, su corta pista de aterrizaje mide 526 metros; además, está en la punta de una montaña, con una pared en un extremo y un abismo en el otro, por lo que es considerado peligroso.



En el aeropuerto de Paro, en Bután

Es tan peligroso que únicamente 17 pilotos están autorizados para aterrizar en la pista, pues esta se encuentra rodeada por severos picos de montaña de 5 mil 486 metros de altura. La pista mide dos mil metros y solo permite las llegadas y salidas durante el día.



El Altipuerto de Courchevel, Francia

Este aeropuerto está construido en la meseta de una montaña y cuenta con apenas 518 metros de pista sobre una pendiente descendiente.

Aterrizaje en el altipuerto de Courchevel 🎥 Ticarthava https://t.co/0VPUVtwl54 pic.twitter.com/A2OMmBrkob — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) March 21, 2017

El aeropuerto de Madeira, en Santa Cruz, Portugal

Todos sus aterrizajes son complicados debido a que la pista está rodeada de acantilados, por si fuera poco, su cercanía a terrenos elevados produce una peligrosa variación en la velocidad de las corrientes de aire que provoca movimientos involuntarios en los aviones.



Aterrizaje en el Aeropuerto de Madeira.



Según información obtenida, la aproximación suele ser turbulenta con vientos superiores a 15 nudos.



En el segundo video, se saludan los pilotos luego del aterrizaje “Lo logramos!”🤣.

👉



(🎥 publicado en Youtube Chimo Ausin) pic.twitter.com/p1Sx5aEkpw — GaboAir (@GaboAir) June 18, 2021

El aeropuerto Juancho E. Yrausquin, en la isla de Saba

Este aeropuerto es conocido en el mundo por tener una de las pistas más cortas, pues tan solo mide 396 metros de longitud.

Aeropuerto Juancho E. Yrausquin, en la isla caribeña de Saba. Pista de 396m. pic.twitter.com/9GPkzWHc7k — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 2, 2014

El aeropuerto de Wellington, en Nueva Zelanda

La pista de aterrizaje cuenta con un solo carril que mide dos mil 500 metros y parece empezar y terminar en el agua, también es conocido por las fuertes ráfagas de viento, que complica los aterrizajes.

El aeropuerto Princesa Juliana, en la isla de San Martín

Los pilotos que llegan a este aeropuerto realizan peligrosas maniobras, pues deben sobrevolar el agua a alturas realmente bajas.

Estos son los aeropuertos más peligrosos del mundo hasta el momento. Ello debido a su ubicación o forma en que fueron construidos.