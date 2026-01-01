"Una nueva era": Zohran Mamdani es el primer musulmán en gobernar Nueva York
Con 34 años, Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York en una investidura histórica marcada por su agenda progresista, el uso del Corán y la promesa de enfrentar el alto costo de vida en la ciudad.
Nueva York recibió el Año Nuevo 2026 con un nuevo alcalde. En una ceremonia pública multitudinaria frente al Ayuntamiento, Zohran Mamdani prometió “una nueva era” al asumir formalmente el cargo, arropado por miles de simpatizantes y figuras clave del movimiento progresista en Estados Unidos.
La investidura confirmó una serie de hitos históricos. Con 34 años, Mamdani se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo, además de ser el primer alcalde musulmán, el primero de origen surasiático y el primero nacido en África en gobernar la ciudad más grande del país.
New Year, New Mayor. pic.twitter.com/cG1es1jQQc— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 1, 2026
El arranque de su gobierno ocurre en un contexto político clave, marcado por el alto costo de vida en Nueva York y por un debate nacional dentro del Partido Demócrata sobre su rumbo ideológico, tras una victoria que sacudió al ambiente conservador y reactivó a su base más progresista.
La ceremonia pública posterior al juramento de medianoche
La celebración principal se realizó en la plaza del Ayuntamiento, donde Mamdani fue presentado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y tomó protesta de manos del senador Bernie Sanders , ante una multitud que coreó su nombre y celebró el inicio de su mandato.
I’m proud to be swearing in @ZohranKMamdani as Mayor of New York on January 1.— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 30, 2025
Zohran and his supporters showed the world that when working people stand together, we can defeat the Democratic and Republican establishments, Trump and the Oligarchs.
Best of luck to the new mayor.
Horas antes, ya entrada la medianoche del Año Nuevo, Mamdani había jurado el cargo en una ceremonia privada encabezada por la fiscal general del estado, Letitia James, en la antigua estación de metro City Hall, cerrada desde 1945 y considerada una joya arquitectónica del transporte público neoyorquino.
Zohran Mamdani jura sobre dos libros del Corán
Durante esa primera ceremonia, Zohran Mamdani colocó su mano sobre dos ejemplares del Corán, marcando un momento inédito en la historia de la ciudad. Uno perteneció a su abuelo y el otro forma parte del acervo de la Biblioteca Pública de Nueva York , específicamente del Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra.
In a history-making moment for NYC, Mayor Zohran Mamdani took the oath of office using a Qur’an from the Schomburg Center for Research in Black Culture, New York Public Library.— NY Public Library (@nypl) January 1, 2026
Want to see this piece of history for yourself? The Qur’an will be on display in the McGraw Rotunda… pic.twitter.com/yg73qnu4Jl
El libro histórico, de origen otomano y datado entre los siglos XVIII y XIX, simboliza la diversidad religiosa y cultural de Nueva York. Su elección fue interpretada como un mensaje de identidad, inclusión y representación para las comunidades musulmanas que habitan la ciudad.
¿Quién es Zohran Mamdani?
Zohran Mamdani , exasambleísta estatal por Queens, nació en Uganda y es hijo de la cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani . Su campaña se centró en la asequibilidad, con propuestas como congelar rentas reguladas, crear un sistema universal de cuidado infantil y avanzar hacia un transporte público más accesible, con autobuses gratuitos y expansión de ciclovías en Nueva York.
El nuevo alcalde inicia su administración con una agenda ambiciosa y bajo el escrutinio nacional, mientras define su gabinete y busca respaldo legislativo para financiar sus planes. Su llegada al poder no solo redefine el rumbo político de Nueva York, sino que también proyecta una nueva narrativa sobre diversidad y representación en la política estadounidense.
Juntos vamos a construir la ciudad que merecemos!— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 29, 2025
Y con tu ayuda, voy a seguir aprendiendo español 😉 pic.twitter.com/2KqLf21VOv
Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani durante su ceremonia de investidura
Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
Reuters | Simpatizantes que asistieron a la investidura de Zohran Mamdani en Nueva York este 1 de enero de 2026
Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji
Reuters | El senador estadounidense Bernie Sanders estuvo presente en la investidura de Mamdani
Reuters | Rama Duwaji en la ceremonia de investidura de su esposo, Zohran Mamdani
Reuters | Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York. A su izquierda, su esposa Rama Duwaji y a la derecha, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la estación Old City Hall
Reuters | Zohran Mamdani jura su cargo como alcalde de la ciudad de Nueva York usando un Corán en la estación Old City Hall, Nueva York
Reuters | Mamdani, presenta a Mike Flynn, quien dirigirá el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York
Reuters | La madre de Zohran Mamadni, Mira Nair, y su padre, Mahmood Mamdani
Reuters | Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York en la estación Old City Hall
Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani durante su ceremonia de investidura
Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
Reuters | Simpatizantes que asistieron a la investidura de Zohran Mamdani en Nueva York este 1 de enero de 2026
Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji
Reuters | El senador estadounidense Bernie Sanders estuvo presente en la investidura de Mamdani
Reuters | Rama Duwaji en la ceremonia de investidura de su esposo, Zohran Mamdani
Reuters | Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York. A su izquierda, su esposa Rama Duwaji y a la derecha, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la estación Old City Hall
Reuters | Zohran Mamdani jura su cargo como alcalde de la ciudad de Nueva York usando un Corán en la estación Old City Hall, Nueva York
Reuters | Mamdani, presenta a Mike Flynn, quien dirigirá el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York
Reuters | La madre de Zohran Mamadni, Mira Nair, y su padre, Mahmood Mamdani
Reuters | Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York en la estación Old City Hall