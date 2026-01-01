Logo Inklusion Sitio accesible
"Una nueva era": Zohran Mamdani es el primer musulmán en gobernar Nueva York

Con 34 años, Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York en una investidura histórica marcada por su agenda progresista, el uso del Corán y la promesa de enfrentar el alto costo de vida en la ciudad.

Nueva York recibió el Año Nuevo 2026 con un nuevo alcalde. En una ceremonia pública multitudinaria frente al Ayuntamiento, Zohran Mamdani prometió “una nueva era” al asumir formalmente el cargo, arropado por miles de simpatizantes y figuras clave del movimiento progresista en Estados Unidos.

La investidura confirmó una serie de hitos históricos. Con 34 años, Mamdani se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo, además de ser el primer alcalde musulmán, el primero de origen surasiático y el primero nacido en África en gobernar la ciudad más grande del país.

El arranque de su gobierno ocurre en un contexto político clave, marcado por el alto costo de vida en Nueva York y por un debate nacional dentro del Partido Demócrata sobre su rumbo ideológico, tras una victoria que sacudió al ambiente conservador y reactivó a su base más progresista.

La ceremonia pública posterior al juramento de medianoche

La celebración principal se realizó en la plaza del Ayuntamiento, donde Mamdani fue presentado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y tomó protesta de manos del senador Bernie Sanders , ante una multitud que coreó su nombre y celebró el inicio de su mandato.

Horas antes, ya entrada la medianoche del Año Nuevo, Mamdani había jurado el cargo en una ceremonia privada encabezada por la fiscal general del estado, Letitia James, en la antigua estación de metro City Hall, cerrada desde 1945 y considerada una joya arquitectónica del transporte público neoyorquino.

Zohran Mamdani jura sobre dos libros del Corán

Durante esa primera ceremonia, Zohran Mamdani colocó su mano sobre dos ejemplares del Corán, marcando un momento inédito en la historia de la ciudad. Uno perteneció a su abuelo y el otro forma parte del acervo de la Biblioteca Pública de Nueva York , específicamente del Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra.

El libro histórico, de origen otomano y datado entre los siglos XVIII y XIX, simboliza la diversidad religiosa y cultural de Nueva York. Su elección fue interpretada como un mensaje de identidad, inclusión y representación para las comunidades musulmanas que habitan la ciudad.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani , exasambleísta estatal por Queens, nació en Uganda y es hijo de la cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani . Su campaña se centró en la asequibilidad, con propuestas como congelar rentas reguladas, crear un sistema universal de cuidado infantil y avanzar hacia un transporte público más accesible, con autobuses gratuitos y expansión de ciclovías en Nueva York.

El nuevo alcalde inicia su administración con una agenda ambiciosa y bajo el escrutinio nacional, mientras define su gabinete y busca respaldo legislativo para financiar sus planes. Su llegada al poder no solo redefine el rumbo político de Nueva York, sino que también proyecta una nueva narrativa sobre diversidad y representación en la política estadounidense.

Galerías,
Mundo

Por:  Viridiana Castillo

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reacciona ante la caída de confeti durante su ceremonia de investidura en la ciudad de Nueva York, EE. UU

Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani durante su ceremonia de investidura

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante su ceremonia de investidura en la ciudad de Nueva York,

Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani

La gente observa mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, aparece en una pantalla hablando durante su ceremonia de investidura en la ciudad de Nueva York

Reuters | Simpatizantes que asistieron a la investidura de Zohran Mamdani en Nueva York este 1 de enero de 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York , Zohran Mamdani , y su esposa, Rama Duwaji, en el escenario durante su ceremonia de investidura en la ciudad de Nueva York

Reuters | El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji

El alcalde de la ciudad de Nueva York , Zohran Mamdani , el senador estadounidense Bernie Sanders y Rama Duwaji participan en la ceremonia de investidura de Mamdani en la ciudad de Nueva York

Reuters | El senador estadounidense Bernie Sanders estuvo presente en la investidura de Mamdani

Rama Duwaji asiste a la ceremonia de investidura de su esposo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , en la ciudad de Nueva York,

Reuters | Rama Duwaji en la ceremonia de investidura de su esposo, Zohran Mamdani

Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York, flanqueado por su esposa Rama Duwaji y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la estación Old City Hall, Nueva York

Reuters | Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York. A su izquierda, su esposa Rama Duwaji y a la derecha, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la estación Old City Hall

Zohran Mamdani jura su cargo como alcalde de la ciudad de Nueva York usando un Corán en la estación Old City Hall, Nueva York

Reuters | Zohran Mamdani jura su cargo como alcalde de la ciudad de Nueva York usando un Corán en la estación Old City Hall, Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presenta a Mike Flynn, quien dirigirá el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, en la estación Old City Hall, Nueva York

Reuters | Mamdani, presenta a Mike Flynn, quien dirigirá el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York

La madre de Zohran Mamadni, Mira Nair, y su padre, Mahmood Mamdani, observan mientras toma juramento como alcalde de la ciudad de Nueva York en la estación Old City Hall, Nueva York

Reuters | La madre de Zohran Mamadni, Mira Nair, y su padre, Mahmood Mamdani

Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York en la estación Old City Hall, Nueva York, EE. UU., el jueves 1 de enero de 2026

Reuters | Zohran Mamdani jura como alcalde de la ciudad de Nueva York en la estación Old City Hall

/
