Incendios forestales en Chile dejan 15 muertos; emiten declaratoria de emergencia

Desde el sábado, habitantes de Ñuble y Biobío, en Chile, recibieron una alerta de evacuación en sus teléfonos celulares por los incendios forestales.

Más de 10 incendios forestales simultáneos en diversas regiones de Chile han dejado un saldo de varias personas muertas y heridas, por lo cual declararon estado de emergencia en las regiones de Ñuble y Biobío.

Emergencia en Ñuble y Biobío: incendios forestales dejan 15 fallecidos

Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile , confirmó el saldo fatal de 15 muertos, de acuerdo con los reportes de Carabineros, el cuerpo de seguridad del país sudamericano. Gabriel Boric, presidente de Chile, acudirá a las zonas afectadas para coordinar los trabajos para combatir las llamas.

Es IMPACTANTE la imagen aérea que muestra la extensión del incendio forestal de 23 kilómetros de frente que amenaza a Concepción y Penco en la región del Biobío, Chile 🇨🇱 🔥 pic.twitter.com/6O72N5OGvS — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 18, 2026

Recursos desplegados por el gobierno para combatir la catástrofe

Con esta declaratoria de catástrofe y emergencia, el gobierno busca movilizar todos los recursos disponibles para combatir el fuego. Las autoridades han puesto a disposición 11 aeronaves en Ñuble y 13 en Biobío, además de emitir 87 alertas para evacuar más de 50 mil personas.

Desde el sábado 17 de enero de 2026, el Servicio Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Senapred) de Chile ordenó múltiples evacuaciones, debido a que los incendios forestales amenazaron a las comunidades en las regiones del sur de Biobío y Ñuble.

🇨🇱 | Declaran Estado de Catástrofe en Biobío por incendio en Penco, Concepción, Chile; miles de viviendas amenazadas.pic.twitter.com/3pO9rx8RHv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 18, 2026

Recomendaciones de Senapred y Conaf para la población afectada

Los habitantes recibieron mensajes de alerta de emergencia en los teléfonos celulares de las áreas afectadas.

Norma Pérez, directora regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Ñuble, aseguró que usan todos los recursos disponibles para el combate al fuego.

El Senapred enfatizó que las evacuaciones fueron medidas preventivas y exhortó a los habitantes a no regresar hasta que las autoridades den la autorización. Además, llamó a la ciudadanía a seguir los canales oficiales y cooperar con los equipos de emergencia.

