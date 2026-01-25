De Texas a Nueva York: Tormenta invernal corta la luz y detiene la vida de millones en Estados Unidos

Tormenta invernal colapsa servicios de luz y deja a un millón de personas a oscuras en Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados más afectados?

Estados Unidos enfrenta una parálisis histórica tras el paso de la tormenta invernal Fern , un fenómeno que ha transformado el paisaje del sur en una trampa de hielo y nieve.

Con temperaturas récord y una crisis energética que amenaza con cruzar fronteras, la nación se encuentra bajo un estado de emergencia que ya cobra facturas en movilidad, servicios básicos y vidas humanas.

#Importante | Se aproxima ya la tormenta invernal más grave de la historia en los Estados Unidos.



Fuerza Informativa Azteca viaja rumbo a las zonas que serán de mayor impacto. Una de ellas será Houston, Texas.



En el trayecto se aprecian caminos y comunidades desiertas.



Vía:

Un millón de hogares a oscuras en Estados Unidos y el riesgo para México

La crisis energética ya es una realidad. Según PowerOutage.us, más de un millón de usuarios han perdido el servicio eléctrico . Tennessee, Misisipi y Texas son los estados más golpeados.

El problema cruza fronteras: la atención está puesta en los ductos de gas de Texas, que suministran el 78% del combustible a México. Si estos se congelan, el 60% de la generación eléctrica mexicana podría estar en riesgo.

El peor día para volar en cinco años por tormenta invernal

El cielo estadounidense se cerró por completo. Con más de 17 mil vuelos cancelados desde el sábado, este domingo se convirtió en el día más negro para la aviación desde los cierres por la pandemia en 2020.

Aeropuertos clave están desiertos y miles de personas permanecen varadas mientras la tormenta se desplaza hacia la costa este, afectando desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra.

Una peligrosa dependencia para México...#México importa de #EstadosUnidos el 78 por ciento del gas natural que se consume, con el cual se genera 60 por ciento de la electricidad que utiliza la ciudadanía. La dependencia en este negocio pasó factura cuando una tormenta invernal…

Fallecidos por tormenta invernal en Estados Unidos

En ciudades como Dallas, el termómetro marca los -4°C, y la nieve ha invadido cada rincón de las viviendas. Para combatir el frío extremo , se han habilitado 12 centros de calentamiento en Houston, buscando proteger a quienes no tienen refugio.

Lamentablemente, las autoridades ya reportan al menos siete víctimas fatales relacionadas con este sistema climático, incluyendo la primera muerte confirmada en Austin por exposición al frío.

Los estados de Estados Unidos más afectados por la tormenta invernal Fern